Los números de Messi frente a la Roja: una derrota en nueve partidos y dos Copa América perdidas

Aunque sólo ha perdido un solo partido en nueve duelos, Chile no es un rival que entregue buenos recuerdos a Lionel Messi. El argentino vivirá su décimo enfrentamiento contra la Roja, la misma selección que le ganó dos definiciones por penales, aunque le ha podido anotar tres goles.

Y es que La Pulga nunca ha ganado un título adulto con la Albiceleste, el mismo equipo nacional que no levanta una copa hace 28 años. El primer encuentro del transandino ante el equipo de este lado de Los Andes fue el 13 de octubre de 2007, cuando los dirigidos de Alfio Basile vencieron 2-0.

Única derrota

Pero el 15 de octubre de 2008, la Roja tuvo su revancha histórica. Esa noche en el estadio Nacional, los dirigidos de Marcelo Bielsa vencieron por la mínima, en el único partido en que la escuadra chilena pudo ganar a su vecino por los puntos.

“Enfrenté en el Celta contra Barcelona. Es un jugador muy rápido, sin duda uno de los mejores del mundo. Marca una diferencia tremenda, con una capacidad goleadora notable”, recuerda Pablo Contreras, uno de los centrales en esa jornada que lanzó a la fama a Fabián Orellana.

Asimismo, el ex central de Colo Colo y el Monaco entrega algunos tips para medirse al que, para muchos, es el mejor jugador del planeta.

“Ha que estar preparado para enfrentar a un jugador como ese. Desde mi de experiencia, tal vez no dar un dato específico, pero lo importante es la cohesión entre los jugadores, hacerlo de manera grupal. Tomarlo de la manera escalonada, con mucho ojo en las coberturas. Tratar de cortarle los circuitos, que no se junte con sus compañeros”, dice el ex zaguero.

Y agrega que “yo recuerdo que me pusieron tarjeta amarilla a los 11 minutos, por una falta al Kun Agüero. Después de eso recibí el apoyo de todos mis compañeros, para refrescarme, aguantar un poco más a lo que se venía. Ese es el espíritu que tiene existir, un buen entendimiento grupal para frenar el poderío de los argentinos”.

Dos copas perdidas

En las eliminatorias para Brasil 2014, la Albiceleste y Messi se tomaron revancha y ganaron 4-1 en Buenos Aires y 2-1 en Santiago. En ambos duelos, la estrella de Barcelona anotó un gol.

Sin embargo, en 2015 la Roja se impuso por penales en la definición por la Copa América, realizada en nuestro país. Tras el empate sin goles en 120 minutos, el equipo de Jorge Sampaoli se impuso por 4-1 en la definición, donde sólo Messi anotó por los subcampeones.

El año 2016 fue de alegría y tristeza para el rosarino frente a Chile. En marzo ganó 2-1 en Santiago por las eliminatorias para Rusia 2018, donde dio una asistencia. Tres meses más tarde, no estuvo en el triunfo 2-1 de la Albiceleste por la fase grupal, pero sí lo hizo en la final.

Historia calcada en la final de la Copa América Centenario de Estados Unidos. Argentina y Chile igualaron sin goles y en la definición la Roja ganó por 4-2, definición en la que el mismo rosarino falló en el primer penal y que motivó al jugador a dejar a su equipo por un tiempo.

En 2017, otra vez en la carrera por la Copa del Mundo de Rusia, La Pulga tuvo su pequeño desquite cuando su selección venció por la mínima en Buenos Aires, con un tanto de su autoría, mediante tiro penal.

La última vez que Messi se enfrentó al equipo nacional fue en la definición del tercer puesto en la Copa América de Brasil 2019, donde el jugador de Barcelona, tercero en la última versión de LaLiga, fue expulsado. Sin embargo, antes pudo entregar una asistencia para el triunfo 2-1 de la Albiceleste.