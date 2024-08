Macarena Cabrillana debuta con un sólido triunfo en los Juegos Paralímpicos de París

Una verdadera fiesta se vivió en las canchas de Roland Garros, donde se disputa en el tenis en silla de ruedas de los Juegos Paralímpicos de París, los que tuvieron participación chilena con dispares resultados. Macarena Cabrillana (16ª) brilló en su estreno, derrotando por 6-3 y 6-1 a la colombiana Zuleinny Trujillo (40ª).

La mejor exponente nacional se impuso mostrando una gran variedad de golpes y superando un primer set algo más complejo, para luego marcar con su solidez el ritmo del partido y llevarse una gran victoria en su estreno paralímpico, que además es su segundo triunfo en tres participaciones en la cita.

“Estoy súper contenta. Fue un muy buen partido, me sentí cómoda por la forma en que estoy intentando jugar, estoy intentando jugar un poquito más agresiva y creo que se vio reflejado. No es fácil en el debut, en el primer partido con una jugadora que también ha mejorado muchísimo, es una jugadora que mete muchas bolas muy rápida, llega a todo, entonces por ahí de repente te van cerrando las puertas y te entra un poquito la presión, pero me mantuve súper tranquila y súper concentrada en esos momentos y creo que fue clave”, reflexionó la deportista.

Asimismo, valoró el haber superado el debut, tal como lo hizo en Río 2016. “Tuve muy mala suerte en el sorteo en Tokio, me tocó contra la número uno del mundo en primera ronda. Entonces, tampoco alcancé un poco a calentar motores, a soltarme. Así que sí, pude ahora desbloquear el debut en Juegos Paralímpicos”, destacó la chilena, quien ahora enfrentará a la china Zhen Zhen Zhu (7ª), quien derrotó a la neerlandesa Lizzy de Greef (11ª), por 6-1, 1-6 y 6-2.

La dura confesión de Diego Pérez

En tanto, Diego Pérez (12º), dio dura batalla ante el número cuatro del mundo, el británico Andy Lapthorne, y cayó por 6-4 y 6-3, en un encuentro que se disputó en la Suzanne Lenglen, la segunda cancha en importancia en Roland Garros, que lució prácticamente llena, dando un espectacular ambiente.

“Difícil, jugar en un ambiente tan grande. Quedo tranquilo porque me pude reponer de ayer. Jugué un partido horrible en el dobles, no estuve a la altura y lo asumo. Me quedé dormido a las 3.30 de la mañana. No podía dormir de la frustración que tenía y era difícil pararse en la cancha ante el cuatro del mundo y hacerlo bien. Y a pesar del resultado, creo que lo hice bien dentro de mis capacidades, luché, di lo mejor de mí y por ese lado estoy tranquilo”, expresó.

Diego Pérez dio gran batalla en París. Foto: Mauricio Palma/Copachi.

El exponente nacional valoró el apoyo y sorprendió con una impactante confesión: “Es emocionante. Lo había hablado con mi entrenador. En el partido de ayer lo pasé horrible, no me salían las cosas, no me atrevía a pegarle a la pelota por miedo a fallar. Y lo hablé antes con él y le dije que si lo pasaba igual de mal hoy, esto simplemente no era para mí, porque no quería estar sufriendo. Él me dijo lo mismo, era nuestra prueba de fuego. Si bien el marcador no se quedó para nuestro lado, todos los games fueron muy luchados y en verdad lo disfruté, porque era una prueba de fuego para mí”.