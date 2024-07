Macarena Pérez, los primos Grimalt y mucho más: ¿Qué chilenos compiten en París 2024 este miércoles 31 de julio?

Este miércoles 31 de julio los chilenos que compiten en los Juegos Olímpicos de París 2024 buscarán mejorar lo efectuado este martes, en donde se mezclaron satisfacciones con amarguras. Por un lado, Macarena Pérez brilló y clasificó a la final del BMX Freestyle, pero, en el tenis, Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo quedaron eliminados en el dobles, y, en la natación, la icónica Kristel Köbrich no pudo avanzar a la final de los 1.500 metros libres.

La mejor nadadora de la historia del país tuvo una fuerte autocrítica: “Esta preparación no era la adecuada, fue muy poco tiempo. Fue raro para mí, fue muy encima, el parámetro para clasificar es amplio y eso te da distintas cargas, tener más herramientas, y este no fue el caso. Ahora hay que tratar de estar física y mentalmente para los 800 (metros), pero sabiendo que así, para Los Ángeles, no quiero ir”, declaró tras la competencia.

¿Qué chilenos compiten en París 2024 este miércoles?

Melita y Antonia Abraham. Crédito: Óscar Muñoz/COCH

La jornada comenzará con el remo LM2x, en el que César Abaroa y Eber Sanhueza disputarán la final C. En ese mismo deporte, Melita y Antonia Abraham competirán en las semis del W2-. Además, la mencionada Macarena Pérez afrontará la final del BMX Freestyle y los primos Grimalt van por su segundo duelo en la fase de grupos en el vóleibol playa. Por último, y si las condiciones del río Sena lo permiten, Diego Moya y Gaspar Riveros formarán parte del triatlón.

Horarios

César Abaroa y Eber Sanhueza / Final en remo, LM2x / 03.30 horas

Diego Moya y Gaspar Riveros / Triatlón masculino / 04.45 horas

Melita y Antonia Abraham / Semis en remo, W2- / 05.04 horas

Macarena Pérez / Final ciclismo BMX Freestyle / 07.10 horas

Esteban y Marcos Grimalt vs. Países Bajos / Vóleibol playa, fase de grupos / 10.00 horas

¿Dónde verlos?

Los Juegos Olímpicos de París 2024 son transmitido por Claro Sports, en su canal de YouTube, y en TV abierta a través Chilevisión.