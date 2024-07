El gesto que avergüenza a los Juegos Olímpicos: “Pido disculpas, fue un momento de rabia”

Este lunes se llevó a cabo la ronda clasificatoria para la final masculina del skateboardink street masculino. En esta especialidad estuvo presente el colombiano Jhancarlos González, quien en un momento de su participación en los Juegos Olímpicos fue captado por las cámaras de televisión mostrando el dedo medio tras una caída.

En aquel instante la situación fue reconocida como una muestra de la frustración por no haber podido realizar de buena manera el truco, aunque también ocasionó sorpresa al ser una muestra contraria a lo que dicta el espíritu olímpico.

El gesto de Jhancarlos González a la cámara durante su actuación en París. Foto: Captura de video.

Esta situación fue motivo suficiente para que ya en frío ofreciera disculpas por lo realizado durante su actuación. “Me gustaría pedir disculpas por mi gesto a la Federación Mundial de Skateboarding y a las personas, niños y familias que me vieron, pero fue un momento de rabia”, argumentó.

“Me pusieron la cámara delante, en el sitio en el que iba a patinar. Pensé que me podía golpear, lo advertí de que no pusiera la cámara delante de los obstáculos”, argumentó, dejando claro que la cámara de televisión le pudo molestar, provocando su enfado.

“Quería agradecer a toda la gente que me vio y me apoyó, incluso cuando las cosas no salieron muy bien. Intenté hacerlo lo mejor que pude, pero no era mi día, así que eso me afectó un poco”, argumentó.

“No será la última vez que lo intente, pero ahora no me apetece patinar. Sólo quiero pasar tiempo con mi madre y mi perro, hace mucho que no los veo”, cerró.

El colombiano finalmente solo pudo obtener una puntuación de 48,09 puntos, acabando en 22ª posición, el último de la prueba clasificatoria, quedando eliminado de los Juegos de París.