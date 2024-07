La feroz autocrítica de Kristel Köbrich tras quedar sin medalla en los Juegos Olímpicos

Kristel Köbrich compitió este martes en sus sextos Juegos Olímpicos consecutivos tras enfrentar las semifinales de los 1.500 metros libres. Claro que la nadadora nacional no quedó conforme con su actuación.

Tras la competencia, la nadadora nacional entregó sus primeras impresiones sobre su actuación, destacando que la escasa presencia de competidoras en su serie terminó desacomodándola.

“La serie se tuvo que dividir en tres, porque no se usa más las 10 pistas y eso se vio en la serie. Una adelante, yo al medio, otra atrás. Era raro. Eso es una cuestión mía que tengo que analizar y ver qué pasó y cómo hacer que sea distinto más adelante”.

Claro que ahora debe dejar esto atrás y enfocarse en la prueba de los 800 metros. “Vamos a nadar bien los 800 como tiene que ser. Vamos a intentar cambiar un poco la cabeza y vamos a ajustar lo que tengamos que ajustar de acuerdo al tiempo que tengamos y después seguir trabajando. Nosotros a fines de septiembre, octubre tenemos un Sudamericano y ahí tenemos que hacerlo distinto. Esta marca no estuvo bien”, manifestó.

La Cobra, quien acabó en el 14° lugar de la tabla general, además agregó que “esta preparación no era la adecuada, fue muy poco tiempo. Fue raro para mí, fue muy encima, el parámetro para clasificar es amplio y eso te da distintas cargas, tener más herramientas, y este no fue el caso”, indicó en diálogo con Chilevisión.

“Ahora hay que tratar de estar física y mentalmente para los 800 (metros), pero sabiendo que así, para Los Ángeles, no quiero ir”, añadió.

“Acá vinimos súper pocas y no hay más. Todo lo de abajo es otra cosa. Eso lo tengo que valorar en algún momento, pero ahora no”, indicó como parte de su autocrítica.

Por último, no le cerró la puerta a los Juegos de Los Ángeles 2028. “El objetivo es estar, pero no de esta manera. Si la ventana de clasificación es grande, tenemos que aprovecharla para llegar de otra manera. Soy una nadadora que me nivelo para arriba y todo lo tengo que tomar en cuenta”, cerró.

Segunda en el heat

La chilena completó la competencia en el segundo lugar, en el que participaron tres deportistas, con un tiempo de 16′27″18. Quedó por detrás de la singapurense Ching Hwee Gan y delante de la maltesa Sasha Gatt.

Fiel a su estilo, la Cobre fue marcando un ritmo constante durante toda la competencia, tomando el segundo lugar en los primeros cien metros de la prueba, posición que no soltó más.

De todas maneras, no alcanzó a estar en el grupo de los ocho mejores tiempos, por lo que quedó eliminada de la final de la especialidad.

Claro que la actuación de Köbrich en estos Juegos Olímpicos no acabó este martes, pues este viernes 2 de agosto será parte de los 800 metros libres.