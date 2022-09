Magallanes, bajo máxima presión: Cobreloa vence a San Felipe y alcanza el liderato de la Primera B

Calama vuelve a soñar. El Estadio Zorros del Desierto ha vivido este 2022 jornadas que hacía años no se veían. Cobreloa, el histórico equipo de la ciudad del norte, recuperó el protagonismo que en algún momento tuvo sin discusión en el fútbol chileno, claro que esta vez en la Primera B. Este miércoles el rival era San Felipe, escuadra que también está en la discusión por el ascenso. Los naranjas no fallaron y se impusieron por la cuenta mínima. De esta forma, toman la punta del torneo, la que en algún momento perteneció a Magallanes por 14 puntos de diferencia. Una remontada increíble.

Los dirigidos por Emiliano Astorga tuvieron un gran comienzo de partido, buscando aprovechar la localía y la altitud. El primer tiempo fueron claros dominadores y acumularon llegadas. Y tuvieron premio a los 23 minutos, con una gran jugada colectiva que partió en los pies del portero Matías Cano, siguió con un buen desborde de Jorge Espejo por la izquierda, quien centró para el Pájaro Gutiérrez, este habilitó rápidamente a David Escalante, que no perdonó en el área chica. Como ha sido costumbre, Chiquito cruzó a puro grito la cancha para celebrar en el codo norte del estadio, mientras la gente intentaba tocarlo por entre las rejas. Una muestra en equipo de lo que ha sido el cuadro naranja durante este segundo semestre y que lo tienen con la esperanza de retornar a la máxima categoría.

Foto: @Cobreloa_SADP

El segundo tiempo fue muy diferente. Cobreloa bajó el ritmo y las llegadas sobre el arco de Darío Melo comenzaron a escasear. Sin embargo, San Felipe no se animó a aprovechar y no fue capaz de generarle peligro hasta después del minuto 70. Ahí, los albirrojos comenzaron a exigir a Cano, mientras el nerviosismo de las 6.238 personas que llegaron al estadio era ya evidente. Pero los de Nicolás Suárez no fueron capaces de vulnerar la portería local y los tres puntos se quedaron en el norte.

De esta forma, los Loínos son los nuevos líderes de la Primera B, algo que no conseguían desde la edición 2019. Llegan a 60 unidades, una más que la Academia, que no gana hace dos fechas.

Magallanes tendrá una oportunidad

A pesar del triunfo de Cobreloa, la definición de la Primera B está lejos de terminar y promete ser apasionante. Tal como en esta jornada 29 Magallanes tuvo libre, la próxima fecha serán los naranjas los que estarán en esa condición. Ahí los Carabeleros tendrán la oportunidad de recuperar la punta. ¿Su rival? Precisamente San Felipe, pero en la Quinta Región, el domingo 2 de octubre a las 20.30 horas. Es el todo o nada para la Academia.