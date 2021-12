Mano derecha de Felicevich y caso de Vicente Pizarro: “Los montos que está colocando Colo Colo son irrisorios”

Vicente Pizarro está entrampado en su renovación con Colo Colo. El volante, que termina contrato este mes en Macul, aún mantiene diferencias con la concesionaria para poder extender su vínculo en el Cacique. La tensa negociación ha llevado al equipo que conduce Edmundo Valladares a enfrentarse a Fernando Felicevich, el representante del hijo de Jaime Pizarro.

Lo cierto es que el club le ofreció un contrato con una mejora escalonada en su sueldo y una cláusula de salida de US$ 2 millones por el 50% del pase. La oferta se hizo hace varias semanas, pero recién este lunes recibieron una contrapropuesta, que en la mesa fue calificada de “irrisoria”, pues contemplaba una rescisión cercana a los US$ 800 mil.

Daniel Behar, la mano derecha de Felicevich, gerente deportivo en Twentytwo,entregó la versión desde la vereda del empresario argentino. Lo hizo en diálogo con Espn.

“Es un jugador que su contrato expira. Colo Colo tuvo dos años y medio para extender su contrato. El 24 de agosto, Jaime Pizarro recibió la primera propuesta. Nosotros empezamos hace un mes y medio a trabajar con Pizarro”, dice, de entrada.

Después, la mano derecha de Felicevich explicó el conflicto. “Nosotros con Edmundo Valladares y Daniel Morón hemos tenido una relación súper fluida. El tema es que ellos van a un directorio que no entiende la situación y siguen creyendo que los jugadores son eternos. En este caso, Vicente es un jugador del club, pero hace seis meses pudo haber acordado con otro club y dejar sin nada a Colo Colo”, señaló. “Hoy se encuentra en una situación que es súper incómoda para todos. Pero nosotros nos acercamos a Colo Colo, porque el jugador quiere seguir ahí. Los montos de cláusula que están hablando no son esas, son muchísimo más altas. Los montos de cláusula que pide Colo Colo son irrisorias. No son dos millones (de dólares). No hemos hablado ni de sueldos, nada”, agrega.

Este miércoles, durante la mañana, Jaime Pizarro, el padre del futbolista clamaba por que se resuelva el conflicto entre Vicente Pizarro y Colo Colo. Ha seguido de cerca la negociación: “Todos esperamos que se pueda avanzar”, señaló.