Manuel Pellegrini tras su paso a cuartos en la Conference: “Yo no busco ser la figura del Betis”

Manuel Pellegrini regresa a los cuartos de final de un torneo europeo, después de 9 años, cuando llegó hasta la semifinal de la Champions League con Manchester City.

Ahora, después de cinco años en el Betis, logra poner al equipo andaluz entre los ocho mejores de la Conference League, un nuevo logro después de más de dos décadas desde su debut en Europa.

“Sabíamos que estábamos en la senda correcta, teníamos que mantener la tranquilidad y el convencimiento del trabajo que hacemos todos los días. Ahora lo estamos demostrando”, dijo el Ingeniero en conferencia de prensa.

Asimismo, agregó que “cuando empatamos en la ida habíamos hecho un buen partido y dijimos que vendríamos a tratar de clasificar. El equipo tuvo la personalidad y un buen funcionamiento desde el primer minuto. Hicimos los goles temprano, lo que nos dio mayor tranquilidad y seguridad para manejar el partido en los 90 minutos”.

Una abultada goleada de 4-0 en casa de Vitória de Guimaraes, resultado que proyecta los béticos como uno de los máximos favoritos para alzarse con el trofeo.

“No sé si este es el mejor partido que hemos hecho en Europa, la vuelta contra Eintracht Frankfurt en Europa League, por ejemplo, lo hicimos bien. Habíamos hecho buenas presentaciones y no habíamos conseguido resultados. El equipo mantuvo el nivel que viene demostrando. Estamos en la disputa por posiciones europeas en el torneo local, también”, explicó el santiaguino.

Un nuevo ídolo

Con su victoria en Portugal, el entrenador chileno sumó 113 triunfos en su carrera como DT de los sevillanos, para quedar a solo tres de las 116 de Lorenzo Serra Ferrer, quien ostenta el récord en la historia del club.

“No me siento una de las figuras del club, no tengo que ser yo quien más destaque, mi compromiso es con el club. Los jugadores son los que hacen la diferencia, el plantel ha respondido, pero yo no ando buscando ser la figura del Betis”, afirmó Pellegrini.

En la misma línea, advirtió que “en 35 años de carrera como técnico siempre he querido que mismos equipos traten de ser protagonistas, que defiendan de una determinada manera. Ojalá, Betis pueda dar un paso adelante en Europa, es lo que todos queremos”.

Sobre la dificultad que representa el equipo de Jagiellonia Białystok, su próximo rival en el torneo, Pellegrini sostuvo que “no se puede estar pensando en la final cuando aún no hemos jugado los cuartos. Después del parón de FIFA, cuando regresemos, ya veremos al próximo rival en este torneo”.

Además, aclaró que “el error que se comete a nivel exterior en España es pensar que los equipos de otros países son inferiores, los polacos llegaron por méritos propios. La Liga es nuestra prioridad, otra manera de seguir en Europa. Cuando toque la semana de la Conference League trataremos de pasar a semifinales”.