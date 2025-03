Manuel Pellegrini alza la voz tras el empate del Betis en la Conference League: “No podemos estar contentos”

Betis estuvo muy cerca de dar el primer golpe, pero se le escapó de las manos. El equipo sevillano estuvo dos veces en ventaja ante Vitória Guimaraes, en la ida de los octavos de final de la Conference League, pero debió conformarse con un disputado 2-2, en España.

“Ellos tuvieron dos ocasiones y las concretaron. Pudimos estructurar el 3-1 y no lo logramos. Empatamos ante un buen rival, que también vino por los tres puntos. Se nos escapa la victoria por los dos remates que tuvieron ellos, uno en el ángulo y una buena jugada en el área. En términos generales no tengo mucho que criticar, presionamos a un equipo que tiene mucho control. Las dos veces que llegaron, convirtieron”, explicó el DT Manuel Pellegrini en conferencia de prensa.

Sin embargo, el entrenador santiaguino habló fuerte para lamentarse de un resultado que, si bien deja abierta la serie, bien pudo inclinarse en favor del equipo español: “Salimos con la confianza de buscar el resultado, pero no podemos estar contentos, porque estuvimos dos veces arriba en el marcador”.

Consultado sobre el duelo de vuelta, el próximo 13 de marzo en Portugal, el Ingeniero aclaró que “tenemos que repetir el partido que hicimos. Será un partido abierto, ellos juegan igual de local y visita. Tenemos la personalidad para buscar esa revancha desde el primer minuto, que es lo que vamos a hacer”.

Llave pareja

Cuando los béticos esquivaron a Chelsea de Inglaterra en los octavos de final, la parcialidad sevillana se sintió confiada de superar a Vitória Guimaraes. Opinión que no comparte el adiestrador chileno.

“No me ha sorprendido el Vitória. Lo vi jugar en muchos partidos anteriores, en la fase de grupos salió segundo, terminó invicto en sus partidos. Sabíamos al equipo que nos encontraríamos. Todo el mundo creía que esto era un mero trámite, pero nosotros nunca supusimos que sería fácil”, explicó el DT.

Sobre el encuentro de la próxima semana, insistió en que “el partido de allá será muy equilibrado e iremos a buscar la clasificación, no existe desánimo ninguno en nuestro equipo. La clave es ir a buscar el partido dese el comienzo, no creo que sea un partido distinto. Tampoco nos refugiaremos, veremos cuál de los dos juega mejor ese partido. Nos vamos con el convencimiento de que no nos hicieron daño en defensa”.