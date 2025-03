Carlo Ancelotti no se olvida del Betis de Manuel Pellegrini en la previa de la Champions League

El sábado pasado, el Betis de Manuel Pellegrini consiguió la mejor performance de la temporada. En un partido que comenzó en desventaja, el cuadro del Ingeniero terminó imponiéndose a Real Madrid, en Sevilla, actual campeón de LaLiga y uno de los principales candidatos al título.

Partido que bien puede definir el destino de la competición, en el que el cuadro merengue mostró dos caras completamente diferentes. Si bien se puso en ventaja a los 10 minutos, con gol de Ibrahim Díaz, en la segunda parte dejó muchas dudas y permitió la espectacular remontada de los andaluces.

El estadounidense Johnny Cardoso consiguió el empate de los locales poco antes del descanso. Poco después del inicio del segundo tiempo, un penal convertido por Isco selló el triunfo del Ingeniero, el primero sobre su exclub desde hace 13 años.

“Estoy muy contento, no sólo por la victoria y los tres puntos que nos sitúan de nuevo en puestos europeos, sino por la idiosincrasia y personalidad que mostró nuestro equipo. Salimos a buscar el partido desde el inicio y fuimos totalmente superiores. Tuvimos más ocasiones que ellos. A excepción del gol al comienzo, ellos no tuvieron llegadas peligrosas. Así que me deja muy contento la personalidad y el funcionamiento del equipo”, advirtió el entrenador chileno tras el triunfo.

Carletto, preocupado

El baño de humildad que los béticos dieron al gigante capitalino no pasó inadvertido. Menos para el técnico merengue, Carlo Ancelotti, quien aludió a ese partido, en la previa del enfrentamiento ante Atlético de Madrid, válido por la ida de los octavos de final de la Champions League.

“En el partido ante Betis faltó nos un poco de todo. Empezamos muy bien, pero después de 20 minutos fallamos demasiado e hicimos todo mal. Lo mejor es que pasara en ese partido porque mañana no puedes fallar. Si fallas te vas a casa”, aseguró el italiano.

Asimismo, Carletto reconoció preocupación por la imagen que dejaron sus jugadores en el Benito Villamarín. Incluso, el DT agregó que “la verdad es que nos faltó actitud contra el Betis y ojalá sea un caso aislado”.

Consultado si a su escuadra careció de ambición ante los béticos, el DT europeo sostuvo que “no lo creo. Esta versión de Real Madrid es un equipo que es capaz de leer bien las situaciones de partido, cosa que no hicimos en el enfrentamiento contra el Betis”.