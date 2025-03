La sentencia de Manuel Pellegrini tras darle un batacazo al Real Madrid: “Fuimos totalmente superiores”

Manuel Pellegrini celebra ante el Real Madrid luego de un largo tiempo. Cuando dirigía la Málaga, en 2012, el Ingeniero había conquistado su última victoria frente a la Casablanca. Ahora, 13 años después, y al mando del Betis, el entrenador chileno vuelve a sumar de a tres y termina la maldición contra su verdugo en el fútbol español.

En un duelo de dientes apretados, el cuadro que dirige el adiestrador nacional batió al que era uno de los líderes momentáneos de LaLiga. Con un planteamiento que casi no contó con errores, sumada a una destacada actuación de Isco, los béticos consiguieron la mejor victoria de la campaña al remontar un marcador desfavorable en el comienzo e imponerse por 2-1 en el Benito Villamarín.

En ese marco, Manuel Pellegrini analizó el trámite, dando cuenta de la amplia superioridad que exhibieron a lo largo del transcurso del juego. “Muy contento y no sólo por la victoria y los tres puntos, que nos sitúa de nuevo en puestos europeos, sino por la idiosincrasia y personalidad que tuvo el equipo, que salió desde el inicio a buscar el partido y fuimos totalmente superiores y tuvimos más ocasiones que ellos, pues a excepción de gol al comienzo, ellos no tuvieron llegadas peligrosas, así que me deja muy contento la personalidad y el funcionamiento del equipo”, dijo en conferencia de prensa.

Los jugadores del Betis celebrando el gol de Isco, tanto que selló el 2-1 ante el Real Madrid. Foto:REUTERS/Marcelo Del Pozo

Seguido de esto, el Ingeniero abordó la desventaja inicial y la capacidad de sus pupilos para reponerse al tempranero gol de Brahim Díaz. “Al principio achicamos mucho los espacios y no atacamos nunca el balón en los primeros quince minutos. Los dejamos a ellos jugar con tranquilidad y luego perdíamos muy rápido el balón, así que tuvieron esos primeros quince minutos en los que merecieron el gol, pero de ahí en adelante el partido fue absolutamente nuestro”, añadió.

Por último, el estratega criollo no solo se enfocó en esta victoria ante los merengues, sino que también apuntó al plano continental. En la Conference League, el conjunto de Andalucía se medirá con el Vitoria Guimaraes de Portugal. “La Conference y la Liga son dos competiciones distintas, yo siempre digo que los partidos del jueves pasan mucha factura y por eso era importante en estas dos semanas que teníamos libres ganar los tres puntos de los partidos con el Getafe y el Real Madrid. Ojalá ahora sigamos con el mismo nivel de rendimiento en la Conference para intentar llegar lo más lejos posible”, concluyó.