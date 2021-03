Mark González: “Valoremos las cosas que tenemos en la vida; se te pueden ir en un segundo”

Mark González está más tranquilo. Ha pasado, probablemente, el susto de su vida. El infarto agudo al miocardio que sufrió hace algunos días no solo tuvo preocupados al exfutbolista y a su familia. También inquietó a sus seguidores, amigos y a los clubes que integró, la mayoría de los cuales le dedicó muestras de apoyo. El exdelantero ocupa sus redes sociales para agradecer el cariño.

“Aquí estoy, vivo, sano. Bueno, sano no sé si tanto, pero estoy bien. Estoy en mi casa, descansando. Pasé un momento difícil. Me dio una miopericarditis, que cada uno ya podrá googlearlo. Como les digo, un momento difícil, pero que ya superé. Somos fuertes”, afirmó a través de Instagram.

“Básicamente este video es agradecerles a todos ustedes, a cada uno de ustedes. He leído cada mensaje, de verdad, y son demasiados. Realmente no me sorprende ese cariño, ese amor, las buenas vibras que día a día me han brindado. Realmente, me hace bien, me alienta, me da fuerzas. Quería hacerlo personalmente, a través de este video. Viví un momento tan difícil que siempre existe un antes y un después. El mensaje no está de más. Decirles a cada uno de ustedes que se cuide, que nadie es inmortal y que valoremos las cosas que tenemos en la vida, porque así como las tienes se te pueden ir en un segundo”, manió el ex seleccionado.