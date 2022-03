Martín Lasarte aguarda por Brereton: "No tenemos la sensación de sentirlo descartado"

Martín Lasarte y la Roja tienen una sola meta: alcanzar uno de los cupos para la próxima edición de la Copa del Mundo que se disputará este año en Qatar. Pero el objetivo para la selección chilena no está fácil, pues en las últimas jornadas deberá visitar a Brasil y cerrar todo contra Uruguay. Pese a esto, mantiene la fe en sus dirigidos que sueñan con inscribirse en los grupos del Mundial.

Así lo dejó manifestado este martes en la conferencia de prensa previa al duelo contra el scratch en la que aprovechó de entregar luces sobre el trabajo de recuperación de Ben Brereton.”

“Llegó ayer. Trabajó de forma diferenciada bien, sin dificultad. Tenemos dos entrenamientos por delante. No tenemos la sensación de sentirlo descartado. Haremos una prueba hoy y otra mañana para tener una decisión más fiable”, comentó el DT.

“Presumir que Ben está descartado, no me atrevería a decirlo. Vamos a hacer una prueba más exhaustiva hoy, mañana. Ha tenido un periodo de recuperación bueno. Esas circunstancias nos permitirá decir en qué porcentaje está. Estando sano, ya es un elemento positivo”, complementó más adelante.

También se refirió a la convocatoria de los jugadores que integran la llamada generación dorada que podrán estar en estos últimos partidos. “Más allá de las circunstancias puntuales, todos quieren aportar con su grano de arena y eso me parece lo más importante. Está claro que para instancias de corte definitorio, contar con estos futbolistas es muy importante. Bienvenido que podamos contar con todos”, expresó.

En cuanto a Brasil, el próximo rival de la Roja al que tendrán que enfrentar en el estadio Maracaná, aseguró que “tenemos que contar con todos los aspectos para ganar frente a un rival con cualidad, de significancia, con una estadística negativa para nosotros. Tenemos que hacer un gran partido, minimizar las virtudes, aprovechar sus errores. No permitirles que nos generen ocasiones. Hay que intentar buscar, estar muy cerca del 100 por ciento en los aspectos de beneficio. Las estadísticas están hasta que un día se rompen. Vamos a buscar eso. Tenemos una necesidad, nuestra motivación y vamos a intentar conseguirlo”.

Sobre lo mismo añadió que “no podemos hacer un partido timorato, de control. Después el partido te indica las herramientas que debes utilizar. Eso puede hacer variar la estrategia, la táctica. Tenemos que hacer un partido lo más igual a igual que se pueda”.

En cuanto al objetivo ante el scratch, Lasarte fue claro en señalar que “primero son las necesidades y después la realidad. Sacarle puntos a Brasil en Brasil, si es imposible porque nunca se ha podido ganar, sacar un punto tampoco es malo. Uno dice eso y suena como, bueno vamos a poner a los once debajo de la portería para que el balón no entre. No va a pasar eso. Basado en los dos casos en que enfrentamos a Brasil, hicimos cosas que Chile hace habitualmente, tener un buen control de balón, alternar llegadas con posición con llegadas más directa, aprovechar la velocidad de los delanteros. Algunos de los futbolistas nuestros llegan en un buen momento”.

“El fútbol es el fútbol. Hay tres resultados posibles. Estamos frente a la instancia de conseguir un hecho histórico, romper un mito. O por lo menos conseguir algo que nos pueda servir también o, no sé si decir fracaso, porque si repites la historia sería la misma historia. Fracaso sería no conseguir algo que se consigue habitualmente. Ahora, tampoco me gusta la palabra fracaso, sí la cuestión de responsabilidad. Tendríamos una responsabilidad ante lo que no hemos logrado y lógicamente habrá que enfrentarlo. Pero no pasa por mi cabeza. Realmente creo que estamos en condiciones de conseguir lo que necesitamos”, completó.

El partido entre Brasil y Chile está programado para este jueves 24 de marzo a partir de las 20.30 horas de Chile.