En Francia hablan de un quiebre en el camarín del PSG y acusan a Neymar: “Llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho”

El ambiente al interior del PSG está lejos de estar en calma. La eliminación de la Champions League en los octavos de final de la competencia contra el Real Madrid y los últimos resultados en la competencia local, entre ellos la goleada que les propinó el Monaco la semana pasada, tiene en una delicada situación al equipo parisino.

En Francia se aventuran a señalar estas situaciones como una muestra de lo dividido que está el interior del camarín, tal como lo refleja RMC Sport.

Según las publicaciones del medio hay un quiebre entre os jugadores de habla francesa y los sudamericanos, entre ellos Neymar y Lionel Messi. “Cuando un jugador como Neymar cae en el césped, automáticamente hay cuatro o cinco jugadores de la plantilla que rodean al árbitro y a los rivales. No son las mismas escenas cuando se comete una gran falta sobre un jugador como Achraf Hakimi”, señalan.

Neymar en “espíritu de revancha”

Neymar durante la derrota por 3-0 contra el Monaco. Foto: AP.

Sin embargo, las críticas más duras fueron en contra del seleccionado brasileño. Según apuntó el periodista Daniel Riolo en el programa ‘After Foot’ del mismo medio de comunicación, el atacante brasileño “ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario”.

A su vez, manifestó que “a los seguidores del PSG les importa una mierda las payasadas de Neymar ni su documental de Netflix. Tenemos que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño al club. Que se vaya, está arruinando al PSG”.

Por último, manifestó las críticas hacia la dirigencia del equipo después de la caída en la Champions. “El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, los pernos deberían haberse apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total”.