Martín Lasarte: “No creo que sea tan lapidario eso de que no podemos ir al mundial”

Martín Lasarte nunca pierde la calma. Ni siquiera al borde la eliminación el técnico uruguayo deja de lado el optimismo. Y aunque reconoció que jugaron mal ante Perú, cree que Chile no está eliminado.

“No conseguimos lo que veníamos a buscar, tenemos dos partidos en casa y debemos obtener los seis puntos. Cada fecha triple modifica la eliminatoria”, comenzó su alocución el uruguayo.

Y en esa misma línea no quiso ser concluyente, ya que “en el fútbol no hay una constante. En el primer tiempo jugamos bien, en los primeros minutos pasamos algunos problemas, pero luego tomamos el control del partido, tuvimos alguna clara y volvimos a malograrla”.

Sobre la derrota en sí, Machete argumentó que los incaicos dieron los golpes precios que mermaron la confianza de sus jugadores.

“De un lateral nos hacen un gol y eso modificó la confianza del equipo. La segunda parte no empezamos bien y cuando íbamos a hacer los cambios nos hicieron el otro gol. Tuvimos algún cabezazo, pero no mucho más. No creo que sea tan lapidario que no podemos ir al mundial”, explicó el oriental.

La exigencia de Milad

Pero mientras Pablo Milad pidió siete de estos nueve puntos, el entrenador asumió sólo en parte su culpabilidad.

“Me dijeron que el presidente habló de siete puntos en esta fecha triple, pero es una cuestión de él. Se lo tienen que preguntar a él, mi responsabilidad es como entrenador. El fútbol es una cuestión compartida, sino sería muy sencillo”, aseguró el ténico.

Consultado sobre la opción que manejó de sacar a Alexis Sánchez en el segundo tiempo, Lasarte confirmó que “es difícil que un jugador de esa magnitud, porque en un chispazo pueden modificarte todo. En algunos momentos pensamos en sacarlo, porque no viene teniendo minutos en desmedro de su rendimiento, pero en cualquier situación que tiene puede resolvernos”.

Aunque también hubo autocrítica y, en ese sentido, definió que “así como terminamos jugando es difícil pensar en clasificar. Debemos aumentar nuestro caudal de juego, nuestro porcentaje de llegas y aciertos. Tal cual como lo hicimos hoy, tenemos que modificar muchas cosas. Paraguay es un equipo complicado”.

Para terminar, el charrúa mandó un mensaje a los hinchas: “Entiendo que la gente esté dolida, triste, enojada, frustrada… Sólo le pido que, ahora que tenemos por fin dos partidos como local, con público apoyen a los jugadores, que lo apoyen, que les den alas. Siento el dolor y la rabia que tiene la gente, nos queda muy pocos días para el próximo partido y hay que apoyar a los jugadores.