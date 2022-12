Martínez vs. Livakovic: el choque de estilos en el arco que anima la semifinal entre Argentina y Croacia

Argentina y Croacia chocan en las semifinales de Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni contra el rey del alargue. Dos escuadras con estilos diferentes se ven las caras este martes a las 16 horas (de Chile). Sus matices parten desde el inicio del equipo: el pórtico. Por un lado irrumpe Dominik Livakovic, una de las revelaciones del Mundial. En frente, Emiliano Martínez, extrovertido guardameta de la Albiceleste, idolatrado desde la Copa América 2021.

Ambos han sido titulares durante toda la Copa del Mundo. Los dos, también, fueron claves en una instancia que suele ser complicada bajo los tres tubos: las tandas de penales. El croata ante Japón y Brasil. No es un misterio que su selección, desde Rusia 2018, ha adquirido fama de especialista en la materia. El Dibu le atajó dos a Países Bajos, cuando parecía que los europeos llegaban mejor aspectados psicológicamente a la instancia, tras igualar el marcador luego de ir 2-0 abajo.

Cada uno enfrenta este tipo de situaciones de manera distinta. Livakovic espera al pateador, pero no se mueve de la línea. El lanzamiento que le atajó a Rodrygo fue tras mantenerse en posición sin decir nada. Martínez aplica el juego mental, le grita al rival, lo distrae. También se mueve mucho.

Emiliano Martínez y Luuk de Jong se encaran. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Sobriedad contra provocación

Dominik Livakovic vive su segunda cita planetaria, pero en la anterior no tuvo minutos. Ahora es protagonista. Pero ganarse el puesto no fue algo sencillo para él. Fue convocado por primera vez en 2016, pero su debut se dio a inicios de 2017, nada menos que ante Chile, en la China Cup. Desde entonces, ya se ha calzado en otras 38 ocasiones la casaca de su país.

En el camino ocurrieron muchas cosas. Tras lograr elevarse y ser titular en Croacia, el golero del Dinamo Zagreb pasó por momentos complejos. En 2019 se alzó como primer guardameta de su nación, pero en las Eliminatorias perdió el puesto en un momento. Primero en una doble fecha ante Eslovaquia y Eslovenia. Luego volvió al campo, pero en las jornadas siguiente, nuevamente, apareció en el banquillo.

En ese entonces, recibió consejos por parte de Luka Modric, el capitán croata. En un dialogo que se observó en Capitanes, serie de Netflix, el volante del Real Madrid le dijo que: “No te diría esto si no me preocuparas, pero veo que no progresas en el seleccionado. ¿Quizás es la presión que tienes? Estás irradiando incertidumbre y eso contagia al equipo”.

El dialogo arranca así, por lo que el mediocampista prosigue diciéndole sus inquietudes. “¿Por qué no puedes cometer un error? Todos lo hacemos. Tu problema es que tienes miedo de equivocarte”, tras ello, el cuidavallas le responde: “No llegué aquí por miedo”.

“Solo empeora las cosas. Mira, eres un gran arquero, ¿lo sabes?”, le replica el capitán. Un dialogo que hoy es difundido nuevamente. En la recta final de las clasificatorias, el del Dinamo Zagreb recuperó el puesto y en Qatar 2022 se posiciona como uno de los mejores del certamen en su posición.

Dominik Livakovic y Luka Modric luego de que Croacia venciera a Brasil. Foto: REUTERS/Dylan Martinez

En contrapartida, Emiliano Martínez suele mostrarse seguro de sí. “Mira que te como”, es la bullada frase con que el portero argentino buscaba distraer a los pateadores colombianos en la Copa América. Le resulto, sin duda. Se ha elevado, por sus actuaciones ante los cafetaleros y ahora contra Países Bajos, como un especialista en la materia. Sin embargo, él sostiene que no es algo que prepare.

“Practicamos penales y no agarré uno. Es suerte. Atajé los dos primeros y bajé moralmente al arquero de ellos”, declaró tras el triunfo ante los tulipanes. Más allá de sus palabras, el dar saltitos y las palabras que emite mientras el lanzador se acerca, son parte del juego. Además, suma a ello sus celebraciones tras atajar. Aún sin saber si ganará o no, Martínez bailó luego de sus tapadas.

Emiliano Martínez, luego de atajar un penal ante Países Bajos. Foto: AP/Ebrahim Noroozi

Apuntado de provocador, antes de la tanda, y cuando el resultado aún estaba 2-0 para los suyos, se metió en una discusión con Luuk de Jong. Al momento de salir a cortar un centro, le ganó el balón al atacante y tuvieron un cruce de palabras cuando se ponía de pie. El estilo controversial de Martínez genera adeptos y detractores. Hay quienes dicen que son situaciones comunes dentro del campo de juego. Otros aseguran que lo suyo supera un límite.

Con Dominik Livakovic enfrentará a un colega distinto. Ambos, eso sí, han sido efectivos en Qatar. Más allá de que han concedido goles, sus actuaciones le han permitido a sus países estar entre los cuatro mejores de la competencia planetaria.