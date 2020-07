Matías Cahais: “El físico se va deteriorando, no es lo mismo entrenar en casa que jugar al fútbol”

Una medalla de Copa Libertadores, otra de la Sudamericana, y tres más del campeonato argentino puede lucir Matías Cahais (32). Eso, si solo se cuenta su paso por Boca Juniors, club donde debutó y tocó la gloria. Por otra parte, con la sub 20 de Argentina fue campeón del mundo en Canadá (2007), venciendo a la camada de Vidal, Sánchez y Medel en semifinales. Hoy en O’Higgins, espera volver a entrenar nuevamente durante la pandemia, lo que ya hicieron el mes pasado hasta que la cuarentena en la región cortara los planes.

¿Cómo fue regresar a los entrenamientos presenciales?

Fue muy lindo pero duró muy poco. Pudimos entrenar solo cuatro días y volvimos a entrenar por Zoom, porque Rancagua y Machalí entraron en cuarentena. Esos cuatro días se disfrutaron, más allá de los cuidados que toma el club y nosotros, con todas las medidas de precaución. Por más que hayamos tenido poco y nada de contacto con el cuerpo técnico y los compañeros, volver al Monasterio Celeste y volver a correr en el pasto y tocar la pelota, aunque sea solo, es muy lindo.

¿Sintió una baja en su nivel?

Sinceramente, futbolísticamente no pudimos medirnos. El físico se va deteriorando, no es lo mismo entrenar en casa que jugar al fútbol. Si bien es un deporte físico, dependemos mucho de la pelota y los trabajos tácticos, cosas que al volver a jugar nos van a perjudicar. Ahora estamos entrenando desde casa, tratando de mantenernos en forma.

¿Se deberían hacer excepciones para que clubes entrenen?

No sé, no soy quién para opinar de eso. Ojalá tengamos la posibilidad. Si me preguntas, yo quiero volver a entrenar. Hay mucha gente que tampoco está yendo a trabajar y lo necesita de forma urgente. Si yo digo algo pueden decir que lo necesitan mucho más, y seguramente tengan razón. Por mí quiero volver mañana a entrenar, pero estamos en una situación que afecta a todo el mundo y lo que tratamos de hacer todos es cuidarnos.

¿Cómo funcionaron los protocolos de precaución?

Bien. El club nos explicó cómo iban a ser todos los pasos una semana antes de empezar. Entrenamos en diferentes turnos. Tenemos la posibilidad de tener hartas canchas entonces entrenamos pocos jugadores en cada una de ellas, como estaba estipulado en el protocolo, con diferentes horarios, harta medida de seguridad, distanciamientos, controles de fiebre al llegar, lavados de manos, y miles de medidas.

¿Cree que están las condiciones para el retorno del fútbol?

Se planteó que se volvía a fin de mes. Va a depender de cuándo se pueda volver a entrenar. No sé si a nosotros nos darán permiso para entrenar y qué pasará con los otros clubes, no sé si podrán volver o no. Va a depender de eso, y no sé si serán tres o cuatro semanas para empezar a jugar de nuevo.

¿Les sacan ventaja los clubes que hoy entrenan?

Cuando empecemos a jugar se va a ver cómo está cada uno. Ellos podrán entrenar y tener un tipo de ventaja por ese lado pero a la hora de jugar va a ser diferente. Sobre los equipos que mejor arranquen se va a decir que hicieron mejor las cosas, como pasa siempre en las pretemporadas, pero eso es relativo.

¿Cómo abordó el tema de los sueldos el club?

Llegamos a un arreglo. La gente del club se ha portado muy bien con nosotros y quisimos de nuestro lado ayudar. Llegamos todos a un buen arreglo para que ellos estén más tranquilos y cumplan con la parte que les corresponde. No me interesa entrar demasiado en detalles y números. Lo importante es entender la situación que está pasando todo el mundo, de saber que estamos entrenando en nuestras casas que no es lo mismo, y entender la situación del club, que no está teniendo la mayoría de los ingresos.

¿Está conforme con su estadía en O'Higgins?

Estoy contento en el club y la ciudad. Con mi familia estamos muy a gusto. Lamentablemente, con la pandemia y el estallido social del año pasado, he jugado pocos partidos, 17 creo.

Ya había pasado por Chile. ¿Cómo recuerda su paso por la UC?

Lamentablemente en ese momento no me fue bien futbolísticamente. El equipo tampoco anduvo bien. No fue un paso positivo en lo futbolístico. En el club me sentía bien, me trataron bien y tuve buenos compañeros. Disfruté de Santiago pero bueno, yo vine a jugar fútbol y en ese momento no me fue bien. Por ese lado quedó un sabor amargo.

Fue campeón del Mundial Sub 20 de Canadá 2007 venciendo a Chile en semifinales. ¿Cómo recuerda la ese partido?

Yo era el capitán de ese equipo. Fue un partido muy importante para nosotros porque nos daba el paso a la final. Llegábamos en una posición desfavorable con Chile porque era el equipo sensación del torneo. Habían ganado todos los partidos, no les habían hecho goles, tenían gran nivel en todos sus jugadores. Por suerte pudimos ponernos en ventaja rápido. Tuvimos la suerte de contar con la expulsión de Medel y ya con un jugador más se nos hizo más llevadero el partido.

¿Cuándo veía a ese equipo chileno se imaginó que lograrían lo que han logrado?

Tenían muy buenos jugadores. El otro día un amigo me mandó el resumen del partido y veía la calidad de jugadores que tenían en todas las líneas, más allá que algunos después no hayan seguido en la Selección. La mayoría jugaron en equipos grandes de acá, otros aún mantienen un buen nivel. No sé si en ese momento esperaba todo lo que después le pudieron dar a la Selección, pero realmente se notaba que iban a ser grandes jugadores.

¿Fue polémico el arbitraje de esa semifinal?

Sinceramente no me acuerdo. No te digo que fue un partido más, fue un partido importante porque nos dio el pase a la final, pero fue hace 13 años. Lo más importante era jugar la final y ser campeones como lo fuimos. No sé si habrán perjudicado o no a Chile, la verdad que la patada de Medel, por lo que vi en el resumen, se ve. Todos nos hemos calentado con decisiones del árbitro, son cosas que pasan en todas las ligas y partidos de selecciones. No estamos exentos a que los árbitros se equivoquen, y muchas veces cuando no lo hacen para nuestro lado nos queda ese sentimiento de bronca y que pudo haber sido diferente el partido.

¿Mantiene contacto con las figuras de esa generación (Agüero, Di María, Banega, Mercado…?

Con algunos. Tuvimos la suerte de integrar esa selección con grandes jugadores y muchos terminaron jugando en la selección mayor, así como la camada de Chile.

¿Qué le pasó a usted que no siguió ese camino?

El nivel. Sinceramente ellos desde ahí explotaron y empezaron a consolidar una jerarquía tremenda y yo realmente no lo pude hacer. Son cosas que pasan, situaciones, momentos... Ellos terminaron siendo la base de la selección y lo tienen merecido porque han seguido jugando en grandes equipos y a gran nivel. Se lo merecen. Yo no tuve la posibilidad no por nadie, sino por mí.

En su perfil de Instagram luce una foto con Maradona.

Fue cuando estaba de sparring de la selección en el Mundial de 2006. Maradona fue una tarde a saludar a los muchachos de la selección mayor y nosotros estábamos en el mismo hotel. Obviamente no iba a perder la oportunidad de sacarme una foto con Maradona.

¿Fue a dar la arenga?

Sí, ya solo con su presencia motiva a cualquier persona. Para nosotros ha sido el jugador más grande de la historia del fútbol argentino. Ver a Maradona es tocar el cielo con las manos, no hace falta que diga nada, es una motivación constante.

Diego hasta le comentó su publicación.

Sí, fue muy lindo. No lo hice pensando en que lo iba a hacer. Lo deben etiquetar y deben subir cinco millones de fotos al día con él, así que fue muy lindo que me comente la foto.

Y en ese Mundial compartió con el nuevo ídolo de su país, Messi.

Sí, él es de la edad nuestra. Siempre estuvo a otro nivel de todo el mundo. Nosotros éramos sparrings y él ya estaba jugando el Mundial.

¿Cuándo lo veía en los entrenamientos pensó en que lograría llegar tan lejos?

Sí, porque en ese momento ya jugaba en el Barcelona. No era titular indiscutido ni lo que es hoy, pero ya había sido campeón en el Mundial Sub 20 en Holanda y había salido campeón, mejor jugador, y todo. Desde ese campeonato, siendo dos años menor que todo el mundo, ya todos sabían que iba a ser un fenómeno. Siempre ha mantenido un nivel espectacular y como argentinos estamos muy orgullosos de él.

¿Un orgullo haberlo marcado?

Es que en ese momento no solo estaba Messi. Estaba Crespo, Saviola, Riquelme, Palacio, un montón de jugadores tremendos. No podías elegir a uno porque todos te sorprendían.

Con Boca Juniors ganó tres campeonatos, una Libertadores y una Sudamericana. ¿Aprueba el fichaje de Isla?

Sí, yo creo que le puede ir muy bien. Tiene mucha experiencia no solo en selección, sino a nivel de clubes. Boca es uno de los equipos más grandes de Sudamérica y se va a encontrar con un club espectacular, con una hinchada que alienta mucho, una liga competitiva. Jugar en Boca es muy lindo, a mí me tocó desde muy chico. Si él tiene la posibilidad de ir lo va a hacer muy bien porque es muy buen jugador.

¿Cómo se gana a la hinchada de la Bombonera?

Un caso muy palpable es el de Gary Medel. Sinceramente la gente no lo conocía y en uno o dos partidos ya se había metido la gente en el bolsillo. Hizo dos goles en un clásico y la gente lo terminó de amar y hoy cada vez que suena su nombre la gente lo recuerda con mucho cariño; no solo por los goles, sino por la garra, la calidad de jugador, y el amor que le supo dar al club dentro y fuera de la cancha.

A Vidal también le gusta la idea de ser Xeneize.

También, la mayoría de los jugadores de selección tienen esa garra, actitud y compromiso, que hace que a la gente de Boca le guste mucho.