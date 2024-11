Matías Sepúlveda: “Estamos enfocados en nosotros, en dejarle un triunfo a la gente”

Matías Sepúlveda (25 años) llegó a la U a principios de año como volante. Estaba precedido de grandes campañas en O’Higgins de Rancagua y Audax Italiano. Sin embargo, con el correr del Campeonato Nacional, se fue transformando en un futbolista polifuncional. Una alternativa como carrilero para Gustavo Álvarez.

En entrevista con El Deportivo, el mediocampista reconoce que no imaginaba que tendría que cubrir tantas posiciones, pero dice estar cómodo. Profundiza en la disputa por el título que han vivido palmo a palmo ante Colo Colo durante la segunda rueda y aborda la denuncia de Azul Azul contra Almirón. Pese a no tener la primera opción, el futbolista azul reconoce que siguen ilusionados con ser campeones, algo que ha sido esquivo por siete años para el elenco estudiantil laico. Esta tarde, a las 16 horas, reciben a Everton en un Estadio Nacional que estará repleto.

Más allá del desenlace, Sepúlveda no escatima en los elogios hacia el DT de Universidad de Chile. Le da un gran valor en lo que han conseguido. De hecho, en el Centro Deportivo Azul asumen que si dejan atrás los años hundidos, en los que incluso les tocó pelear el descenso en más de una oportunidad, es en gran parte gracias al trabajo del entrenador. Todo esto responde el Tucu, en el marco del lanzamiento de la tienda Nike más grande Sudamérica, en el Costanera Center, marca de la que el mediocampista es embajador.

¿Cómo se tomaron en el plantel la denuncia de Azul Azul a Colo Colo ante el Tribunal de Disciplina?

Nosotros estamos concentrados en el partido contra Everton, la verdad. Dependemos solamente de ganar el domingo y nosotros estamos enfocados en eso.

Matías Sepúlveda celebra un gol, precisamente, ante Everton. Foto Photosport

¿Hubo comunicación de la directiva con los jugadores?

Nosotros estamos enfocados, como te digo, en el partido del domingo. Después el otro tema lo tiene que ver la persona indicada.

¿Cómo están para la definición del título? ¿Mantienen la ilusión en el grupo pese a no depender de ustedes?

La verdad es que muy motivados, estamos con muchas ganas de jugar el partido ante Everton. Nosotros estamos enfocados en nosotros, en salir a buscar el encuentro que nos toca de la mejor manera, en dejar el triunfo con nuestra gente. Eso es lo que pensamos. Estamos muy contentos con el año que estamos haciendo. Mantenemos la ilusión intacta en esta última fecha.

Le tocó compartir en un evento con jugadores de Colo Colo, ¿hablaron de la última fecha?

No. Yo con el único que tengo relación, porque estuve en la Selección con él, es con Vicente Pizarro, pero afuera de la cancha obviamente no está esa disputa. Cuando no estamos en el campo de juego, obviamente es todo buena onda. Después, adentro, ahí si cada uno se juega lo suyo.

¿Se siente cómodo jugando de lateral? Le ha tocado estar en más de un puesto en esta temporada y usted llegó como mediocampista a la U.

Sí, me ha tocado jugar más en otras posiciones, fuera de lo que es ser volante. He actuado de carrilero, de puntero, al principio en mi puesto. La verdad que me siento cómodo con el estilo de juego que tiene el profe Álvarez y con cómo funciona el equipo en general. Con la calidad de compañeros que tenemos, se hace mucho más fácil la labor.

¿Imaginó que iba a tener este rol como el jugador polifuncional del plantel?

La verdad que no. Cuando llegué a la U, siempre había jugado en el mismo puesto, como volante mixto. Cuando me tocó cambiar, el profe Gustavo me dio las herramientas necesarias y pude cumplir para él, para mí y para el equipo, que finalmente es lo más importante.

¿Cómo evalúa la labor de Gustavo Álvarez?

Nosotros desde que llegamos, desde el primer día, nos pusimos el objetivo de ir por todo este año. De dar lo mejor de nosotros. Hay una competencia interna en cada puesto que es muy sana. Cada jugador se juega una opción todas las semanas, todos los días, en todos los entrenamientos. La verdad que eso fue lo que hizo crecer al grupo e ir en busca de las metas que tiene este plantel en general.