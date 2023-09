Matías Zaldivia revive su tormentosa salida de Colo Colo

Matías Zaldivia se transformó en uno de los jugadores que han pasado de Colo Colo a Universidad de Chile. El ahora zaguero de los azules reveló por qué decidió pasar al archirrival deportivo de los albos y explicó cómo fue su salida de la escuadra de Macul.

Después de pasar ocho temporadas con los albos desde su llegada en 2015, el defensor central de 32 años explicó en el programa Misión Deporte que “a mí lo que me molestaron fueron las formas de que se dio todo. Pero estoy muy agradecido del club de todo lo que me dio, de cómo me hizo ser un mejor jugador, de toda la experiencia que agarré”, comenzó diciendo sobre la manera en la que se terminó su vínculo con Colo Colo.

“Las formas no fueron las que a mí me hubieran gustado después de haber pasado tanto tiempo, entonces esa fue la parte fea”, agregó a continuación.

Pero dejando de lado esa parte, valoró los momentos que pasó defendiendo la camiseta de los albos. “fue muy lindo, me tocó ganar muchos campeonatos. Estuve ocho años ahí, conocí gente del club que hoy sigo teniendo relación que fue excelente conmigo”, reconoció.

“Es una etapa muy linda de mi carrera, con muchos títulos, muchos partidos, torneos internacionales que me hicieron crecer y ser otro jugador”, agregó. Cabe recordar que con Colo Colo Zaldivia ganó dos Torneos Nacionales, tres Copa Chile y otras tres Supercopas.

Además, en relación con su arribo a Universidad de Chile, el zaguero aseguró que este paso se dio pues “siempre le dije a mi representante que, si seguía en Chile, quería jugar en los equipos grandes, esa era mi ilusión, en cualquier grande de Sudamérica”.

“No quería bajar de un club que pelee torneos, que sea grande y que tenga una gran hinchada, por eso elegí a la U”, complementó el argentino nacionalizado chileno.

Retorno deportivo

Universidad de Chile se sigue preparando para enfrentar la competencia nacional ya terminado el receso por las Fiestas Patrias. El elenco dirigido por Mauricio Pellegrino debe enfocarse en su próximo duelo que se disputará este domingo 24 de septiembre cuando tengan que visitar en el norte a Deportes Copiapó.

Los laicos lo han pasado mal en las últimas semanas, donde sólo han podido rescatar dos puntos en los últimos siete compromisos. De hecho, la última victoria que registran por el Torneo Nacional data del 8 de julio cuando como forasteros se impusieron a Huachipato en Talcahuano por 1-2.

De todas maneras se espera que el León de Atacama salga con todo a enfrentar a los azules, pues en la fecha anterior consiguieron salir de la zona de descenso y esperan sumar para evitar todo peligro de perder la categoría.