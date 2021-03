Mauricio Isla: “La gente debe entender que ahora tendremos otro estilo”

La Roja para Mauricio Isla es una pasión. Y por lo mismo, no dudó en pedirle a Martín Lasarte que lo integrara al microciclo, para poder preparar en casa su segunda temporada en Brasil.

“Quería entrenar con la Selección para llegar bien al Flamengo y el profesor (Martín Lasarte) me recibió muy bien”, confesó en entrevista con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Y es aquí donde el mejor lateral derecho del Brasileirao se extendió en sus dichos y aseguró que “vi un entrenador muy motivado y con una idea muy clara de lo que quiere hacer”.

Pero enseguida hace una advertencia, la hinchada no debe esperar que los once bendecidos por Lasarte se paren o jueguen como lo hacía el equipo de Marcelo Bielsa o de Jorge Sampaoli. “El ya lo dijo, no viene a hacer lo que se hacía con Sampaoli o con Bielsa. El tiene su estilo, trabaja bien y le da confianza a los jugadores. Por lo que yo y mis compañeros que llevamos diez años en esto, daremos lo mejor y ayudaremos a los jóvenes para sumar los puntos necesarios para ir al Mundial”, explicó.

Acto seguido, Isla enfatizó que la Generación Dorada no está en los últimos momentos de su carrera y que le quedan aún “cuatro años para estar en la Selección”. Pero le dio un mensaje claro a quienes siguen a la Bicampeona de América: “No tenemos a los jugadores para ser un equipo intenso. La gente debe entender que ahora tendremos otro estilo y que haremos todo lo necesario para llegar Catar”, anunció.

“Estoy muy feliz porque veo contento a Alexis (Sánchez) y sonriendo. El es un jugador extraordinario, pero (Antonio) Conte mete un equipo y casi nunca lo cambia. Por lo que ojalá pueda jugar y si se le abre la puerta para ir a otro equipo y jugar, yo estaría muy contento”. Mauricio Isla, jugador del Flamengo.

Sobre el regreso de algunos jugadores, como Marcelo Díaz, Mauricio aseveró que “quien esté al 100% y rindiendo va a estar. El entrenador ya lo demostró con Luis Jiménez, que fue el mejor del campeonato chileno, y cualquier jugador va a poder estar en la Selección más allá de su edad, sólo debe trabajar bien”. Luego añadió que no sabe si Chile debe ir equipo estelar a la Copa América de este año o con una escuadra más joven, pues “eso lo decide el entrenador”. Pero dejó claro que ha sido difícil el recambio en algunas posiciones, sobre todo en la delantera. “Nos ha costado encontrar otro goleador cuando no está Eduardo (Vargas), pero eso es culpa de todo el equipo. No sólo de quienes juegan en ese puesto”, detalló.

Por último, el defensa reveló que “Reinaldo Rueda ya estaba decidido a salir (antes que se concretara su partida, por que estaba presionado, no lo dejaban trabajar ni mostrar sus ideas. Es un gran persona, trato de plasmar su idea y a veces le funciona y a veces no”.