Mauricio Pellegrino golpea la mesa en medio de la crisis de la U: “¿El único resposable es el entrenador? Yo creo que no”

Cinco fechas sin ganar y el pobre registro que posee como local tienen en la cuerda floja a Mauricio Pellegrino. Hoy el directorio de Azul Azul ya no lo apoya de manera unánime y en la última semana crecen las voces que piden que de un paso al costado si este viernes no obtiene un triunfo ante La Calera.

Pero el entrenador de los laicos les manda un severo mensaje a quienes lo quieren ver en el Centro Deportivo Azul y descarta renunciar. “Si estoy acá es porque estoy motivado por mi trabajo. La pregunta es para ustedes un poco: la U viene hace muchos años muy mal y ese es el equipo que heredamos... Y hemos sido capaces de mejorar en muchos niveles y también tuvimos altibajos. ¿El responsable es solo el entrenador? Creo que no. Y cuando íbamos primeros, ¿era sólo el entrenador? No”, explica.

Luego insiste en en que “la pregunta es, ¿si se corre Pellegrino todos esos males se van a ir? Si sintiera que con mi salida todos esos males se van a ir, ya no estaría acá. Y si ahora estoy acá es porque creo que puedo ayudar a esta etapa de crecimiento total”. Tesis que sostiene argumentando con los resultados de este Campeonato. “En este momento, a falta de nueve jornadas, llevamos los mismos puntos que obtuvimos en todo el año pasado. Hay un crecimiento, hay un trabajo que está ahí y una cosa es la racha de resultados y otra es nuestro trabajo. Hay que separar las cosas”.

El transandino revela también que “no necesito que me den seguridad, porque aquí me respetan, me pagan y me tratan bien. Y la seguridad al club, se la doy mi trabajo. Hablamos siempre con el presidente (Michael Clark) y el gerente técnico (Manuel Mayo) de aportar entre todos para que los futbolistas den lo mejor y uno puede hacer las cosas bien y no obtener resultados y al revés también”.

Además, el estratega detalla que “trabajar en este club lo entiendo como una exigencia máxima y la presión sobre el entrenador es parte de la profesión. Uno debe aprender a convivir con esos aspectos que no puede controlar. Lo que uno puede controlar es la preparación, el entrenamiento o el plan de juego”.

Por último, Pellegrino espera encontrar “ese estímulo que nos ayude a obtener un triunfo para poder ser un equipo más parejo a todo nivel y poder entrar a una copa internacional. ¿Cuál es? La tecla es la mentalidad. De llevar esos pequeños detalles o esos imponderables que tiene el fútbol, como errar errores bajo el arco o un penal, sean para nuestro lado. Eso, sumado a la recuperación de jugadores, nos ayudará y no tengo dudad que este mal momento nos llevará a un lugar mejor”.