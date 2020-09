Maxi Scheib se lesiona en los entrenamientos de Barcelona

En el segundo entrenamiento del día con miras a las fechas en Barcelona del Mundial FIM de Superbike, el motociclista Maxi Scheib sufrió una caía que lo obligó a visitar un centro médico. En el lugar se confirmó una lesión en un hombro.

“Es una pena, porque no fue una caída a gran velocidad, pero me luxé el hombro y no voy a poder correr este fin de semana. Me sentía bien sobre la moto, estaba girando en buenos tiempos y tenía harto donde apretar, y en un cambio de derecha a izquierda se fue de adelante y no caí bien", señaló el piloto.

La próxima jornada será el 3 y 4 de octubre, en el circuito Nevers Magny-Cours, en Francia. "Tengo dos semanas para recuperarme y llegar a la próxima fecha en buen estado, así es que tengo tiempo para recuperarme, quedan las últimas dos fechas y tengo que ir con todo.”, agregóó Scheib desde Cataluña.

Al momento del accidente, cuando la pista estaba mojada, el nacional era dueño del décimo mejor tiempo de los piques libres.