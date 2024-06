Mayor tasación que la Roja: el desglose del millonario equipo B que Argentina prepara ante Perú

“El próximo partido jugarán los chicos que no estuvieron en estos dos encuentros porque necesito verlos y además lo merecen”, señaló Lionel Scaloni tras la sufrida victoria de Argentina sobre la Roja. El anuncio del técnico transandino es visto de reojo por la Selección, pues está en juego su clasificación en el Grupo A, donde una victoria de Perú amenazaría este objetivo.

Si se cumple el anuncio del entrenador de los campeones del mundo, los jugadores que no han visto acción en la Copa América y que podrían ser titulares son los arqueros Franco Armani (River Plate) y Gerónimo Rulli (Ajax), los defensas Lucas Martínez Quarta (Fiorentina) y Germán Pezzella (Betis), los volantes Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Monza), Guido Rodríguez (libre del Betis) y el delantero Alejandro Garnacho (Manchester United).

Ahora, si se suman los suplentes ante Chile, la lista se agranda con la presencia de las estrellas Ángel Di María (Benfica), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Marcos Acuña (Sevilla), Giovanni Lo Celso (Tottenham), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Leandro Paredes (Roma). Más allá de eso, son jugadores que en cualquier selección del mundo perfectamente podrían ser titulares. Y si de su tasación se habla, esta supera a muchísimos equipos. De hecho, a excepción de Armani, todos los futbolistas juegan en ligas europeas.

“Tenemos más de 10 jugadores en el banco, tengo que hacer cuentas. Todavía no miré cómo hacer el equipo, pero lo lógico sería que tuvieran minutos porque son chicos que están aportando un montón, se están comportando muy bien y están viendo a sus compañeros competir. Eso está bueno”, profundizó Scaloni sobre la posibilidad de incorporar a Garnacho y Carboni, dos de las mayores promesas de la Albiceleste.

De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, el autor del gol contra la Roja, que ha sido suplente en estos dos primeros partidos, vale US$ 111,7 millones. Lo siguen en la lista Exequiel Palacios y Alejandro Garnacho, quienes están tasados en US$ 48 millones. Completan la lista Guido Rodríguez (US$ 21,3 millones), Giovanni Lo Celso (US$ 17 millones), Lucas Martínez Quarta y Valentín Carboni (US$ 16 millones), Gonzalo Montiel (US$ 10,6 millones), Leandro Paredes (US$ 8,6 millones), Gerónimo Rulli (US$ 5,3 millones), Marcos Acuña (US$ 4,2 millones), Ángel Di María y Germán Pezzella (US$ 3,2 millones) y Franco Armani (US$ 1 millón).

Con estos antecedentes, el valor de mercado de los de los suplentes argentinos de US$ 314,1 millones. Es decir, supera el costo completo del plantel de 12 de las 16 selecciones. Entre esas, la Roja, cuyos 26 futbolistas están tasados en US$ 88,7 millones. O sea, el solo pase de Lautaro Martínez es más caro que todo el plantel de Ricardo Gareca. Y si esto se traduce al seleccionado peruano, su tasación es de apenas US$ 35,7 millones, monto inferior al avalúo de Garnacho o Palacios, quienes ni siquiera han tenido minutos en este certamen.

Cuidar a Messi

Una de las situaciones que encendió las alarmas en el equipo argentino fue la contractura que sufrió Lionel Messi en el encuentro frente a la Roja. Tras el encuentro se le realizó un examen que arrojó que la molestia muscular no era de mayor gravedad.

“Se me puso duro un poco el aductor y no podía estar suelto, me molestaba un poquito, pero pude terminar el partido así que veré en estos días como va evolucionando. La molestia fue al principio, en una de las primeras jugadas. No sentí pinchazo ni desgarro pero sí que se me puso duro. Y me costaba moverme con libertad”, explicó la Pulga.

Sin embargo, a pesar de la buena noticia para el equipo, el DT Lionel Scaloni prefiere darle el descanso necesario para que supere la dolencia y esté en óptimas condiciones para el encuentro de cuartos de final, que de acuerdo a las combinaciones de resultados que restan, será ante el primero o el segundo del Grupo B el 4 o 5 de julio.