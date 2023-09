“Me lo voy a cruzar y no quiero”: la dura advertencia de Arturo Vidal a Johnny Herrera

Arturo Vidal se encuentra fuera de la actividad competitiva después de que empeorara la condición de la rodilla derecha en el duelo por las Eliminatorias entre Chile y Colombia. En el proceso de recuperación tras haber sido operado, el volante ha tomado protagonismo en su cuenta de transmisión online de Twitch.

En una de las últimas emisiones en directo que realizó a través de la plataforma el actual jugador de Athletico Paranaense reconoció su molestia con Johnny Herrera, el histórico portero de Universidad de Chile. Esto después que el angolino saliera a respaldar a Charles Aránguiz, a quien el Rey aseguró que le faltó dar un salto mayor en Europa.

En aquella oportunidad, Herrera respaldó a Aránguiz. “Charles tuvo ofertas de la Juventus y privilegió quedarse en el Leverkusen porque lo habían recuperado en la lesión muy grave en el talón. Hay formas y formas de afrontar una carrera futbolística, y la vida familiar”, dijo el exportero.

La respuesta de Herrera no le cayó para nada bien a Vidal que la noche de este miércoles cargó con todo contra Herrera. “Habla una tontera que no tiene nada que ver con lo que hablamos de Charly. Siempre dije que tendría que haber estado en equipos mejores con todo su talento”, partió diciendo.

Las palabras del histórico jugador de la U tuvieron respuesta de Vidal. “Mira Johnny Herrera lo que está hablando. Estoy escuchando a este hue..., se me está perdiendo todo el cariño a Johnny Herrera por hablar tanta h...”, explicó a sus seguidores. “Increíble (...) está hablando de fútbol y está sacando otras cosas, nada que ver. No me lo nombren, porque me lo voy a cruzar y no quiero”, advirtió.

Otros de los puntos que abordó Vidal fue su alejamiento con el extécnico y hoy comentarista deportivo Claudio Borghi.

En un momento de la transmisión uno de sus seguidores le consultó por el ex DT de Colo Colo y antes de que terminara de preguntar, lanzó que “nada que opinar de él, de verdad que nada... No existe”, remató.

Si bien este distanciamiento no tiene una explicación conocida, sí está claro que Borghi debió enfrentar al mando de la roja el recordado momento de la Roja conocido como el “bautizazo” que provocó la salida del adiestrador del banco de la Selección chilena.

De hecho, Arturo Vidal fue uno de los protagonistas, además de Jean Beausejour, Jorge Valdivia, Carlos Carmona y Gonzalo Jara.

¿De regreso en Colo Colo?

Foto: @ColoColo /Twitter.

La idea de que Arturo Vidal pueda volver a vestir la camiseta de Colo Colo sigue vigente. Hace algunos días Leonardo Gil compartió en su cuenta de Instagram una respuesta a una publicación de Vidal en la que comentaba el duelo entre Cobreloa y Colo Colo por la Copa Chile. “Te estamos esperando”, señaló el argentino nacionalizado chileno.

Esta idea no es novedosa, pues desde la salida de Vidal del Inter de Milán y su llegada a Sudamérica a Flamengo se vienen manejando esta alternativa. Entre los que han opinado sobre esta posibilidad están Aníbal Mosa y Jorge Valdivia.

En el caso del Mago, este señaló que “Colo Colo tiene que llamarlo, invitarlo a hacer la recuperación, que se empape de lo que es la institución. Lleva muchos años fuera de Chile, perdió ese sentir colocolino, porque uno lo pierde, más allá de que diga que es hincha y que sabemos todo el cariño que tiene al club, pero es el momento de que venga a Colo Colo, que se integre de a poco”, compartió en diálogo con ESPN.

Por su parte, el mayor accionista de Blanco y Negro, indicó que “el tema de los refuerzos para el próximo año lo vamos a tratar una vez que termine el campeonato, pero Arturo es un colocolino de tomo y lomo y me encantaría que estuviera”, expuso en radio ADN.

“El club tiene que hacer un esfuerzo, Arturo también debe hacerlo, pero siempre va a tener las puertas abiertas porque sabemos todo lo que significa para Colo Colo. Esperamos tenerlo la próxima temporada”, concluyó.