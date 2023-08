Medel se preocupa por la inactividad de Alexis de cara a las Eliminatorias: “Es complicado que no esté jugando”

Faltan ocho días para que se cierre el mercado de pases de Europa y Alexis Sánchez aún no tiene equipo. El tocopillano sigue como jugador libre, tras su buena temporada en Olympique de Marsella. Su futuro de debate entre el Inter de Milán, su penúltimo equipo, y el Betis de Manuel Pellegrini. Eso sí, las negociaciones con el actual subcampeón de Europa están avanzadas, aunque no cerradas, por lo que ninguna opción está descartada.

Mientras las ligas europeas ya comenzaron hace un par de semanas, el Niño Maravilla se mantiene lejos de las canchas. Al mismo tiempo, el inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados, lo que tiene muy preocupado a la selección chilena, debido a la falta de fútbol con la que llegará el delantero formado en Cobreloa.

Así lo dejó claro Gary Medel. El defensa se refirió a la larga inactividad que afecta a AS10. “Sobre Alexis, es un tema complicado que no esté jugando, porque uno siempre tiene que llegar con minutos de competencia, con partidos en su cuerpo para estar bien, no es lo mismo que no estar jugando durante tres meses, o no sé hace cuánto que no está compitiendo Alexis”, advirtió el Pitbull en radio Futuro.

El zaguero criado en Universidad Católica, que milita actualmente en Vasco da Gama, argumentó su preocupación en la tremenda importancia que tiene para la Roja la presencia de Sánchez, sobre todo, si está en óptimas condiciones físicas y futbolísticas. “Él es un jugador que se pone a tono rápidamente, porque se cuida mucho en lo físico y mental. Espero que pueda estar con nosotros en estos dos partidos que son muy importantes, y donde debemos rescatar la mayor cantidad de puntos, si son seis, si son cuatro. Lo necesitamos a Alexis, porque es muy importante para la Selección”, añadió Medel.