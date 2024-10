Melipilla vs. Concepción: las polémicas que marcan la lucha por ascender a la Primera B

A sólo dos fechas de que termine el campeonato de Segunda División, Deportes Melipilla y Deportes Concepción protagonizan una lucha muy cerrada por lograr el único ascenso a Primera B que otorga la competencia. Ambos equipos están igualados en el tope de la tabla con 51 unidades.

Los Potros jugarán este sábado 12 de octubre frente a Provincial Osorno (12 horas). Seis horas después, el León de Collao se medirá frente a General Velásquez, en el Ester Roa Rebolledo.

A pesar de esta dura disputa, la ANFP programó en distintos horarios los juegos de los dos líderes, generando el malestar del Sindicato de Futbolistas Profesionales, quienes a través de su cuenta de X manifestaron que: “Como sindicato siempre hemos planteado que la competencia y la competitividad es un motor de desarrollo fundamental para nuestra actividad, por lo que consideramos lamentable que la penúltima fecha de la Segunda División no se haya programado en horarios simultáneos por la ANFP”.

La recta final del campeonato de Segunda no sólo está salpicada por esta polémica. En la última fecha se enfrentarán Lautaro de Buin y Melipilla generando una situación bastante particular, puesto que el actual director técnico y dueño del “Cacique”, Carlos Encinas, es el ex propietario de los “Potros”. Lo llamativo, es que en la actualidad Encinas está realizando acciones legales para quedarse nuevamente con los melipillanos, según documentos a los que accedió El Deportivo.

Es que el entrenador y dueño de Lautaro, a través de Inmobiliaria Deportiva Nacional S.A, es propietario y junto a su esposa Sonia Corazza entablaron una demanda en contra del actual dueño de Melipilla, Guillermo Sánchez, quien le adquirió el equipo a Encinas. De acuerdo a la demanda, en el contrato de compra y venta firmado existe una cláusula para que Melipilla vuelva a Encinas en caso del no cumplimiento de algunos pagos. Además, en el mismo contrato se fijó la posibilidad de que Carlos Encinas recomprara el club si así lo deseara.

Con todo este ambiente, Melipilla y Concepción alistan el últimlo gran golpe en la cancha. De momento, ninguno de los dos equipos cede en la lucha por alcanzar la vuelta a la Primera B.