Mencionado hasta por El Chavo del 8: las mejores historias de Carlos Reinoso, el chileno que se convirtió en leyenda en México

Carlos Reinoso es uno de los futbolistas más importantes en la historia del prestigioso Club América en México. El formado en Audax Italiano es una leyenda del cuadro de las Águilas, donde en la actualidad militan tres seleccionados nacionales: Víctor Dávila, Diego Valdés e Igor Lichnovsky.

Nacido un 7 de marzo de 1945, el volante creativo es uno de los futbolistas más talentosos que ha visto el deporte nacional. En la década de los 70′ arribó a la Ciudad de México para iniciar su relación eterna con el equipo que hace de local en el mítico Estadio Azteca. Durante los ocho años en los que vistió la camiseta azulcrema, consiguió seis títulos como jugador y como entrenador se coronó en una oportunidad.

Uno de los hinchas más reconocidos del club era Roberto Gómez Bolaños, actor que interpretó a El Chapulín Colorado y a El Chavo del 8 entre otros. A tal nivel llegaba su nivel de fanatismo que en una oportunidad Chespirito mencionó al chileno en uno de sus diálogos.

Tras su fallecimiento en 2014, Reinoso reveló que tenía una estrecha relación el humorista mexicano. “Para mí, Roberto más que un ídolo y un excelente personaje, era un formidable amigo, una persona impecable, con quien tuve el gusto de compartir muchos momentos, gracias al futbol. A parte de americanista, Chespirito conmigo siempre se comportó como un extraordinario ser humano; el dolor que ahora siento es muy grande, se fue un gran amigo”, comentó en dicha oportunidad al medio La Afición.

Su amor por el cuadro de las Águilas

Desde su arribo a México, el vínculo con uno de los equipos más prestigiosos del fútbol azteca fue casi instantáneo. El reconocimiento de parte del propio exjugador y de los hinchas continua hasta la actualidad, por lo que es una de las voces autorizadas al momento de analizar el momento del cuadro de la Ciudad de México.

En este sentido, su amor por la institución es tan importante que hace algunos días realizó una impactante declaración. “América es mi vida y cuando todo esto acabe, quiero que mis cenizas sean esparcidas en el Estadio Azteca”, detalló en un programa de TUDN USA.

Con el club más laureado del balompié mexicano tiene una inmensa cantidad de anécdotas que ha comentado con el paso del tiempo. Por ejemplo, relató que una vez el presidente de la institución en la antesala a un duelo ante Boca Juniors por la Copa Interamericana en 1978, le prometió que le regalaría un auto si anotaba un gol ante los xeneizes.

“En la semana había ido don Guillermo Cañada después del primer partido que ganamos y llega en un LeBaron (…) Lo veo y le digo uy cuando sea grande voy a tener uno de esos y me dice don Guillermo si mañana metes gol te lo regalo“, indicó en entrevista con El RePortero. América consiguió el título gracias a que el seleccionado nacional marcó el tanto decisivo en la serie, por lo que mencionó que apenas finalizó el duelo la dirigencia le hizo entrega del obsequio.

Por último, otra gran historia que Reinoso reveló fue que tuvo la chance de partir al Real Madrid, pero que a último momento se retractó y decidió quedarse en el fútbol azteca. “Estuve 15 días en Madrid después del Mundial de 1974, en ese momento me enamoré de una chica mexicana y por eso regresé. Además, el dueño del equipo, Don Emilio, me mandó un pequeño mensaje en el que me dijo: Si no regresas en dos días no vuelves a jugar al futbol”, narró a TUDN.