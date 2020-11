Messi destruye al Betis de Bravo en 45 minutos

Claudio Bravo y su penal atajado no fueron suficientes para impedir la victoria del Barcelona. El Betis cayó por 5-2 en su visita al Camp Nou, aunque el marcador pudo ser mucho más abultado dada la expulsión de Mandi a la hora de partido. El cuadro de Manuel Pellegrini sigue siendo presa de las expulsiones.

No fue el mejor inicio para el conjunto del Ingeniero. Ronald Koeman se dio el lujo de sentar a Messi para darle descanso dada la seguidilla de partidos, pero el Ingeniero no podía celebrar del todo aquella ausencia debido a una baja sensible entre sus propias filas: Nabir Fekir.

La sangre joven del Barcelona tiró del carro durante la primera parte, sobretodo en el inicio del compromiso. Con Pedri como mediapunta, Ansu Fati de extremo izquierdo y el indomable Dembélé por la derecha, los culés visitaron constantemente la portería de Bravo en los primeros minutos. Griezmann, antes de los 10 minutos de partido, disparó dos veces, pero sus remates se fueron levemente desviados.

El Betis disputaba la posesión cada vez que podía. Con pelota dominada seguían al pie de la letra las instrucciones del Ingeniero: jugar asociativamente. Y lo hicieron. Y crearon peligro, con un peligroso cabezazo de Carvalho como respuesta a los intentos de Griezmann.

El imparable Dembélé se encargó de hacer realidad el dominio del Barcelona. Controló por la derecha, enganchó hacia el centro y un zurdazo espléndido batió a Bravo, que no pudo hacer nada.

Al Betis le costó recuperarse. La individualidad del francés fue algo que no se esperaban. Mientras aún estaban groguis, un centro de Alba para Ansu Fati culminó con el joven español en el suelo tras falta de Mandi. El 7 de los culés se dispuso a patear el penal para redimirse de sus goles fallados, pero el arquero chileno se interpuso y con un bello salto hacia su derecha detuvo su remate. El bicampeón de América llega encendido a la Roja.

La tapada del penal despertó a los béticos, que en los descuentos del primer tiempo convirtieron el empate mediante un bello contragolpe que finiquitó Sanabria.

Para el segundo tiempo ingresó Messi y así disipar cualquier atisbo de duda en el marcador. Y su influencia se notó rápido. A los 49′, el argentino fue lo suficientemente inteligente para engañar a toda la defensa verdiblanca y dejar pasar un centro de Alba a Griezmann, quien definió solo ante el arco.

Diez minutos después vino la debacle. Mandi, el victimario en el primer penal, salvó un gol en la línea con la mano, situación que no pasó desapercibida para el VAR. Roja para el defensor, pena máxima y gol, que esta vez Messi se encargó de cobrar.

El partido, tal como iba hasta ese momento, se acabó. Un gol de Morón a los 73′, tras excelente jugada de Moreno, dio vida a los sevillanos, pero Messi pronto se encargó de disiparlos con un misil a los 82′. El 5-2 final sería por cuenta de Pedri.