Messi y una alegría difícil de olvidar: “Soñé muchas veces con este momento”

El mundo del fútbol en Argentina está de fiesta. La Albiceleste dejó atrás una racha de 28 años sin levantar títulos este sábado tras imponerse a Brasil por 1-0 en el estadio Maracaná y conseguir así la Copa América.

Tras las celebraciones en la cancha, pasillos y camarines del estadio, Lionel Messi apareció triunfante por los pasillos del coliseo para atender a los medios en un punto de prensa.

“Confiaba mucho en este grupo, que se hizo fuerte desde la Copa América pasada”, comenzó diciendo una de las figuras de la competencia.

“Es un grupo de personas muy buenas, que siempre tiró para adelante, nunca se quejó de nada. Estuvimos un montón de días encerrados, sin poder ver a la familia, a nadie”, prosiguió mientras sostenía el trofeo en sus manos.

“Soné muchísimas veces con este momento. Necesitaba sacarme la espina de poder ganar algo con la selección después de haber estado tan cerca durante años. Sabía que en algún momento se iba a dar y creo que no hubo uno mejor que éste”, continuó el jugador del Barcelona.

“Soy un agradecido a Dios por regalarme este momento, en Brasil, ganándole a Brasil. Pensé mucho en mi familia, en mis viejos, mis hermanos, a quienes muchas veces les tocó sufrir, igual que yo o peor. Muchas veces nos tocó irnos de vacaciones después de una derrota y los primeros días eran tristes, sin ganas de nada. Esta vez será diferente”, enfatizó Messi.

“Estamos felices, festejando por un partido que va a quedar para la historia. No solo por ser campeones, sino por haberle ganado la final a Brasil en el Maracaná”, reconoció.

“Le dije a Fideo que iba a tener su revancha”

Lionel Messi junto a Ángel di María, autor del gol en la final, junto al trofeo de la Copa América. Foto: AP.

También aprovechó la oportunidad para referirse a su futuro con la selección, el trabajo de sus compañeros y de la propuesta entregada por el DT Lionel Scaloni.

“Siempre que se gana hay que aprovechar el envión. Es más fácil cuando acompañan los resultados, hay que aprovecharlo. Sobre todo a esta camada de jugadores. Cuando terminó la Copa América pasada, yo les dije que ellos eran el futuro de la selección. Y no me equivoqué, me lo demostraron ganando esta copa”, comentó.

También resaltó a Ángel di María, autor del único gol del partido. “Le dije a Fideo que iba a tener su revancha, de poder de hacer un gol. Esto me gustaría compartirlo con todos los compañeros que tuve y varias veces estuvimos cerca de ganar una copa. No se nos pudo dar, pero ellos merecían vivir algo como esto. Sé que están muy felices por nosotros, por la Argentina. Ellos también hicieron mucho, llegaron a finales de copas América y un Mundial”.

En cuanto al entrenador, indicó que “esto es mérito de él, todo lo que hizo y construyó. Su proceso de tres años siempre fue en crecimiento. Supo armar un grupo espectacular, ganador. Hace tiempo que la Argentina no era campeona de América. Y hoy lo consiguió de la mano de él”, cerró.