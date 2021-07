En Argentina al fin descansan tras ganar otra vez la Copa América: “Ya era tiempo de volver a sonreír”

Lionel Messi y la selección de Argentina tuvieron su momento de gloria. Contra Brasil y en el estadio Maracaná, el mejor escenario posible. El triunfo por 1-0 con el gol de Ángel di María permitió a los transandinos cortar una racha de 28 años sin conseguir títulos y, además, le entregó a Lionel Messi su primer campeonato con su selección a nivel adulto.

La alegría que desbordaba por la cancha, el público presente en el estadio y en toda Argentina fue reflejado también por los medios del país.

Olé, por ejemplo, tituló: “¡Campeones: maracanazo argentino!”. “Argentina se quedó con la final de la Copa América, Argentina logró un Maracanazo, basta de imágenes tristes, basta de comer tanta mierda. La Selección levanta la copa, Brasil la mira, Messi es el rey en la tierra de ellos. Messi acaba de convertirse en eterno (si es que ya no lo era) para subirse al pedestal de la gloria”, escribieron en su crónica.

“Chau sequía, chau 28 malditos años, chau 18 torneos sin poder besar la copa, chau cinco finales perdidas. Empieza una nueva era, una nueva estadística, empieza la vida en la que no hay generaciones sin vueltas olímpicas”, añadieron.

Por su parte, Clarín publico que “Ya está. Se rompió. Al fin. Se terminó esa sequía que anudaba pechos y astillaba corazones argentinos”.

“Después de una peregrinación de 28 años sin títulos, la Selección Nacional volvió a gritar campeón y el sueño de Lionel Messi ahora es una realidad eterna. No hay karma. No hay maldición. No hay estigma que pueda con la poderosa fuerza de intentarlo una y otra vez, a pesar de las frustraciones, de las broncas, de las finales perdidas”, agregaron. “Ya era tiempo de volver a sonreír”, finalizaron.

Lionel Messi levanta la copa tras vencer a Brasil por 1-0 en la final de la Copa América. Foto: AP.

“Un Maracanazo que quedará marcado a fuego”

“¡ARGENTINA CAMPEÓN DE LA COPA AMERICA!”, destacó TYC Sports. “La Albiceleste se impuso por 1-0 a Brasil en la final, en el mítico estadio Maracaná, con gol de Ángel Di María: alzó el trofeo continental después de 28 años de sequía. Lionel Messi conquistó su primer título con la Selección Mayor: Maracanazo histórico (con público en la tribuna) y revancha para la Pulga”, resumieron.

“Con actuaciones brillantes de Lionel Messi, con Emiliano Martínez como héroe, con una generación nueva de futbolistas, con históricos en el plantel (Sergio Agüero, la Pulga y Di María tuvieron su revancha tras tres finales perdidas) y con Lionel Scaloni como DT. Un Maracanazo que quedará marcado a fuego en la historia del fútbol argentino”, escribieron más adelante.

La Nación, a su vez tituló: “¡Argentina campeón! Para la historia: la selección le ganó 1-0 a Brasil en el Maracaná y se consagró en la Copa América”.

“El desahogo es generalizado. Los festejos se multiplican y viajan de Río de Janeiro a todo el territorio nacional. Porque la emoción de Lionel Messi contagia. Porque al fin se dio el gran gusto. A los 34 años, en lo que quizás haya sido su última oportunidad, concretó el gran sueño de conquistar su primer campeonato con el conjunto albiceleste”, destacaron.