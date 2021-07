El desahogo de Di María: “Soñábamos tanto con lograr esto, mucha gente nos decía que no volviéramos”

Ángel Di María fue el hombre clave de Argentina en la final de la Copa América. El extremo del París Saint Germain anotó el único gol del encuentro en la definición del torneo que terminó con el trofeo en manos de la Albiceleste. En los 22′ del cotejo, el Fideo aprovechó un pelotazo largo que no pudo ser despejado por Renan Lodi para quedar mano a mano con Ederson y definir con un impecable globito para hacer estallar de alegría a los suyos. Ese tanto, a la postre, le dio el título a los transandinos.

El argentino no pudo contener su emoción tras conseguir la corona junto a su selección. “La verdad es que no puedo llorar. No termino de caer. Soñamos tanto con lograr esto. Peleamos tanto. Mucha gente nos criticaba, nos decían que no volviéramos y seguíamos estando. Con la cabeza contra la pared. Hoy se rompió y gracias a Dios pudimos lograr el título tan deseado que estábamos buscando”, declaró. Y complementó: “Ganarle a Brasil acá... Teníamos que ganarla acá y se ganó”.

Sobre su gol ante la Verdeamarela, Di María manifestó: “De Paul me había dicho que el lateral se dormía en la marca”. Y continuó expresando su alegría: “Hay felicidad y alegría por mi familia. Por toda esa gente que siempre estuvo atrás. Es una alegría inmensa. Esto da para tener esa alegría de querer seguir estando acá. Viene un Mundial dentro de poco y esto es un envión muy grande”.

Finalmente, reveló el diálogo que tuvo en la previa de la final con Lionel Messi. “Es inolvidable. Él me decía gracias y yo le decía gracia a él. Me dijo que la iba a tener. Me dijo que era mi final, mi revancha. Hoy se dio, estuve. Todas esas cosas me traen recuerdos”, concluyó.

“Somos campeones porque lo merecimos”

Los jugadores de Argentina festejan junto a Lionel Scaloni tras ganar la Copa América. FOTO: AP.

Leandro Paredes, compañero de Di María en el PSG, y Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, también compartieron sus sensaciones tras lo conseguido. “Felicidad. Es esa la palabra. hacer feliz a todo un país es lo mas grande que nos puede pasar. Sufrimos muchos, estuvimos 45 días sin ver a la familia. Somos campeones porque lo merecimos, fuimos de menos a mas”, dijo.

“Creo que al final fuimos los mejores, no tengo dudas. Fuimos solidos, contundentes, sabemos lo que es jugar con esta camiseta. Este grupo de jugadores al final lo entendió”, aseveró, por su parte, el DT.

“La verdad es que fue mas difícil que la anterior, a nivel futbolístico. Esta fue muy difícil, con muchos viajes, pero veíamos al equipo bien plantado, todos tirábamos para adelante, todos entendieron lo que significaba jugar para esta selección y ahí vimos que se podía dar”, cerró.