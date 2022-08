Milad le responde a la alcaldía de San Antonio: “Yo no he cuestionado la gestión de ella, con más de tres años de espera de entrega de un estadio”

La búsqueda de la ANFP por más estadios para el desarrollo del fútbol chileno no ha estado lejos de los problemas. Este martes el municipio de San Antonio, una de las ciudades que desde Quilín observaban con interés por su estadio Olegario Henríquez, cuestionó a Pablo Milad comunicando que “no se realizó ninguna oferta económica” y que ”queda claro que la reunión solicitada por el Señor Pablo Milad forma parte de su campaña mediática con miras a la reelección que pretende en la ANFP”. Este martes, en el contexto del duelo por Copa Chile entre Audax Italiano y la UC, el mandamás del balompié nacional respondió.

“Yo creo que la polémica no la hicimos nosotros. A petición del club San Antonio, que representa a su comuna, fuimos a consultar en qué situación estaba la posibilidad de la recepción definitiva del estadio”, comenzó diciendo Milad a TNT Sports. “Posteriormente dijimos que si había alguna posibilidad en comodato del estadio para utilizarlo, primero para San Antonio, y para otro partido por si no teníamos estadio”, complementó.

Tras esto, el presidente de la ANFP se mostró molesto con que esta reunión se hiciera pública: “Lamentable que una reunión por lobby se publique, una reunión que que no tenia nada de secreto, porque fueron temas tratados primero con el convenio que formamos hoy con todo el litoral central para las capacitaciones del futbol playa, recordar que solo en Iquique se está jugando el futbol playa”.

Por último, Milad fue más allá y respondió directamente a los cuestionamientos que hizo la alcaldía de San Antonio, la cual dirige Constanza Lizana: “El comentario que hizo después de que esto fue utilizado como una campaña política de mi reelección. Nosotros no publicamos nada sobre esto, no publicamos en ninguna red de la ANFP sobre esta reunión. Yo no he cuestionado la gestión de ella, con más de tres años de espera de entrega de un estadio. Me parece una falta de respeto. Yo he sido muy respetuoso con la gente y seguiré siéndolo”, cerró.

