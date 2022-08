Pablo Milad: “España y Portugal tienen que darse cuenta de que el Mundial 2030 se debe celebrar en Sudamérica”

Pablo Milad (58 años) aterrizó hace menos de 24 horas en Chile. El presidente de la ANFP estuvo presente en el lanzamiento de la candidatura al Mundial 2030, que se realizó en Montevideo, de manera conjunta con Uruguay, Paraguay y Argentina.

El curicano recibe a El Deportivo en su oficina, en Quilín. Quiere hablar de todo. Más cuando hace pocos días cumplió dos años en el cargo.

¿Es una posibilidad real organizar el Mundial 2030?

Hay una posibilidad concreta que está basada en la historia del fútbol sudamericano. Un grupo de dirigentes se reunió en la sala que estuvimos el martes en Montevideo, en el estadio Centenario, donde había la ilusión de hacer un campeonato y separarlo de los Juegos Olímpicos. Ese campeonato partió con la ilusión del fútbol sudamericano, que en ese momento era excelente y se ha mantenido a lo largo de los años. Tenemos nueve de 21 títulos mundiales. Pero el hecho más significativo es que se cumplen 100 años de esa cumbre, del primer Mundial, que fue en Sudamérica.

¿Está la infraestructura para organizarlo?

En la infraestructura estamos al debe en Sudamérica, pero eso se compensa con el fútbol, con la ilusión, con la historia que nos avala. Estamos bastante por debajo de Europa en infraestructura, pero hay que hacer mejoras. Y organizar este campeonato será un beneficio para todos porque mejorarán los estadios.

España y Portugal también quieren el Mundial de 2030. ¿Se les puede pelear la opción?

España y Portugal tienen que darse cuenta de que el Mundial 2030 se tiene que celebrar acá en Sudamérica porque es un hecho histórico. Es el inicio de los torneos que vivimos con mucha ilusión cada cuatro años.

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, estuvo hace menos de un año en Chile. ¿Le dijo algo del Mundial?

Sí. Lo vi bien entusiasmado por el hecho de los 100 años. Eso es algo que hay que celebrarlo y qué mejor que acá en Sudamérica. Va a depender también del lobby que podamos hacer nosotros con las federaciones.

¿Chile buscará recibir la final del Mundial?

No tenemos los estadios para instancias de semifinal y de final, pero sí las fases de grupos las podemos jugar acá sin problemas.

Cumplió dos años en el cargo. ¿Lo ha hecho bien?

Soy autocrítico, siempre encuentro que las cosas se pueden hacer mejor. Hicimos una reforma estructural significativa que no se valora tanto. Se valora más el no clasificar al Mundial deportivamente. Eso es un hecho que enloda todos los cambios estructurales y profundos que hemos hecho en la ANFP. Hemos avalado lo que es el fútbol y no que los campeonatos se definan por secretaría. Hemos cambiado los hechos que han provocado eso.

¿Qué ha cambiado durante su gestión?

El contrato digital, por ejemplo, que comprende todos los tipos de contratos y los anexos. Ya no hay contratos paralelos. Por otro lado, lo que le pasó a Arica, de no inscribir un jugador de manera correcta, no volverá a suceder. Hoy digitalizamos el Comet. Está la transparencia de comunicar los registros de una forma previa a los partidos para que los equipos no se equivoquen.

Pero sí reconoce que hay cosas por mejorar…

Hay muchas cosas que mejorar todavía, pero hemos hecho cambios y vienen algunos significativos. Los estatutos, por ejemplo, que no se modifican hace 60 años.

¿Modificar los estatutos será su gran obra?

Sí, y los cambios a través del plan nacional del fútbol formativo. Nosotros hemos estado haciendo convenios con diferentes municipios con la finalidad de organizar campeonatos escolares a nivel de futsal, en el femenino y masculino. Estamos siguiendo modelos de Brasil y otros países de Europa que pasan del futsal a una cancha de fútbol. También pasamos a los clubes cámaras de autofilmación para tener una central que sirve para que la Selección vea todos los partidos de los jugadores seleccionados y jugadores. Tenemos que mejorar en infraestructura. Ya estamos desarrollando un proyecto en Quilín para realizar una cancha sintética, mejorar el gimnasio.

¿Le preocupa la irrupción de las casas de apuestas?

Se le ha dado mucho a algo que no está regularizado. Hay un problema de concepto que se ha tratado de imponer a través de los parlamentarios. Es ilegal cuando estoy faltando a la ley, pero cuando no hay ley, no es ilegal. Cuando se regularice y no se cumpla la norma, claro que es ilegal. Tenemos que regularizar, pero también hay que regularizar todas las casas de apuestas físicas que hay en Chile. Nosotros, en Primera B, tenemos a Betsson en el nombre del torneo. Y antes de cerrar el negocio investigamos todo. No es un negocio que se hace porque pone más o menos plata.

¿Las casas de apuestas sostienen hoy a los clubes?

El 8% de los ingresos del fútbol chileno provienen de las casas de apuestas.

¿Va a la reelección?

Estoy en una etapa de reflexión. Trabajo intensamente de la misma forma sin pensar si sigo o no. La idea es dejar un legado, instaurar cambios que no sean de un presidente u otro. Tengo que hablar con mi familia. Estos años han sido muy duros, donde han salido todos los juicios, campeonatos en pandemia, dos bajadas y subidas por secretaría. Pero eso ha permitido que se realicen cambios profundos. Por eso es un periodo de reflexión, en los que tengo que ver cuáles son los apoyos que tengo.

¿Tiene los votos para ser reelecto?

No me he dedicado a contar. Estoy preocupado de seguir trabajando, no de saber si tengo o no los votos. Más adelante me preocuparé de eso, pero irá de la mano con una reflexión.

Jorge Yungue, su mano derecha en el directorio, está analizando postularse a la presidencia...

No, no creo. Jorge es un aliado, un amigo. Siempre trabajamos de la mano. Esa puede ser una estrategia política de alguien.

¿Qué errores ha cometido durante su gestión?

Creo que se han tenido que tomar decisiones difíciles, de fuerza mayor, que han sido muy cuestionadas, pero que han sido provocadas por los mismos clubes.

¿Qué situaciones han provocado los clubes?

Las denuncias, por ejemplo. Y a raíz de las denuncias hemos hecho los cambios. Nosotros queremos minimizar las variables que sean objeto de denuncias. Ahora con el Comet nadie podrá decir que alguien está mal inscrito. Y lo que son los contratos. Ahora solo hay un contrato y esa es la mayoría de las denuncias que hacen los clubes. Y eso lo corregimos. Pero en el fútbol siempre se resalta lo peor, lo que es noticia, pero no se valora los cambios estructurales,

¿Manejo mal la salida de Castrilli?

No. Fue una situación forzada. Lamento lo que pasó con Javier. Fue una situación ajena a nosotros, porque estábamos en una situación de conflicto con TNT por la no realización de los partidos del fin de semana. Teníamos la jornada de reflexión de los árbitros, fue una situación complicada. La traída de Javier fue para neutralizar, objetivizar y también delimitar la relación que han tenido los árbitros entre ellos para favorecerse y no castigar las situaciones que deben ser castigadas. Javier cumplió esa función de buena forma. Se excedió en algunas cosas, pero eso es analizable en otro ámbito, más cuando estamos en litigio.

¿Se continúa trabajando en la mejora de los árbitros?

Sí, estamos haciendo una estructura con Conmebol que será una política de los árbitros en cuánto a la postulación y aceptación de un árbitro profesional. ¿Quién llega a ser un árbitro profesional? Creo que los filtros para ser árbitro profesional son muy subjetivos. Habrá un requerimiento exhaustivo y exigente.

Francisco Gilabert estuvo involucrado en la denuncia contra Castrilli que la ANFP desestimó, pero hoy está arbitrando. ¿No se da una mala señal?

Gilabert pasó por los tribunales. Nosotros confiamos en nuestros tribunales que son autónomos. Fue absuelto y tenemos que respetar los dictámenes de los tribunales, ya sea para bien o para mal.

¿Asume como una mancha de su proceso la no clasificación a Qatar?

Sí, la responsabilidad por estar en el cargo. Pero cuando estábamos eliminados deportivamente, yo llevaba un año y siete meses. No se pueden cambiar las cosas en un año y siete meses. Pero la responsabilidad la asumo completamente. También hay que asumir que es una realidad del fútbol chileno, algo que se veía venir. No encontramos ningún proceso, ningún proyecto cuando llegamos. Hoy sí hay un proyecto, sí hay una línea de trabajo con Berizzo.

Eduardo Carlezzo y Pablo Mlad, antes de la conferencia que ofreció el abogado brasileño (Foto: Agenciauno)

¿No pesó al momento de elegir a Berizzo su fracaso en Paraguay?

No. El fútbol de Chile es bastante diferente. Tenemos jugadores con otra fisonomía de juego y Berizzo tiene la experiencia de trabajar en Chile por muchos años.

¿A Berizzo se le pidió ir sacando de a poco a los jugadores de la Generación Dorada?

No. La decisión será en base a los rendimientos que tenga cada uno. Él es autónomo en las decisiones, tiene muy clara la realidad del fútbol chileno. Él sabe quién está para jugar y quién no está para jugar.

Francis Cagigao termina su vínculo en diciembre. ¿Seguirá como director deportivo?

Vamos a evaluar, todos estamos expuestos a la evaluación. Aquí nadie tiene un puesto asegurad. Ni yo.

¿Pero cuál es su evaluación de Cagigao?

Hasta ahora ha cumplido. Si sacamos lo que fue la no clasificación al Mundial, hemos tenido trabajo interesante con la clasificación al Mundial de India de la Sub 17, la clasificación a las Olimpiadas de las mujeres. Y tenemos un récord de la mayor cantidad de partidos en las series menores.

¿En qué está la denuncia contra Byron Castillo?

Está en proceso, estamos esperando la respuesta de la comisión de la FIFA. La respuesta estará de aquí a la próxima semana.

¿Sigue creyendo que la Roja puede ir al Mundial?

Nosotros seguimos con la esperanza de que tenemos que denunciar cuando encontramos algo irregular. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Si la Cámara de Apelaciones desestima, iremos al TAS. Haremos todo el proceso.

¿La denuncia perjudicó su relación con los otros presidentes de la Conmebol?

Yo antes de presentar la denuncia le avisé al presidente de Ecuador (Francisco Egas). Le dije que tenía la obligación de hacerlo. También le avisé a Conmebol. El presidente de Ecuador entiende que yo tenía que denunciar. Él lo habría hecho. Y todos los países decían que yo hice lo correcto.

¿Perú no le pidió antecedentes para denunciar a Ecuador tras quedar eliminado del Mundial?

Sí, hemos conversado. Han pedido antecedentes. Se han comunicado con (Eduardo) Carlezzo.

¿No salió caro contratar al abogado Carlezzo?

No, es un precio razonable. Para todo lo que ha conllevado los registros de información, viajes y todo. Es un precio razonable. Cobró todo, de aquí al TAS. No hay nada extra que cobrar. Es un paquete completo.

¿Considera un fracaso la participación de Las Rojas en la Copa América femenina?

Nunca hablo de fracasos cuando aún hay una opción. Hay cosas por mejorar, pero todavía hay una ventana para ir al Mundial.

¿El técnico José Letelier llegará a dirigir los partidos de repechaje para el Mundial?

Estamos esperando el informe final del director deportivo y también del cuerpo técnico. Nosotros analizamos la logística, las variables que pudieron influir. Hasta que no lleguemos al informe final no podemos tomar ninguna determinación.

¿Corresponde que jugadoras como Tiane Endler cuestionen por la prensa el planteamiento del técnico?

Ella tiene la libertad de expresarse. Sería bueno que también se conversara en lo privado. Pero hay que entender que después de un partido uno tiene emociones encontradas, frustraciones.

¿Pudo conversar con Tiane Endler después de la Copa América?

Sí.

¿Le manifestó lo mismo que dijo de manera pública en la que criticó al DT?

No. Creo que las cosas después se enfrían. Se habla con una visión más objetiva, no tan emocional.

¿Qué pasa con la construcción del nuevo Juan Pinto Durán?

Falta la firma de Bienes Nacionales para que nos entregue el terreno que hemos gestionado hace más de un año. Ellos ya tienen el proyecto definitivo.

¿El terreno estará antes de fin de año?

Esperemos. Ojalá que sea mañana o pasado y que de una vez por todas puedan firmar para poder hacer los trabajos de edificación de cancha. Tendremos una ciudad deportiva con un hotel de nivel cinco estrellas, con las mejores canchas. Que nadie hable que somos la peor infraestructura de Sudamérica.