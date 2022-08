El modelo Holan todavía no cuaja: la UC rasguña un punto bajo la lluvia

La visita de Universidad Católica al Sausalito de Viña del Mar era relevante para los intereses cruzados. Ya no para pensar en el título (complejo desde lo matemático y también en lo realista), sino que en el afán de alcanzar los puestos de clasificación a las copas de 2023, porque los ruleteros son un rival directo. Sobre el final, rasguñaron un punto que les sirve de poco. No jugando bien, el 1-1 termina siendo un premio.

Por segundo partido consecutivo, el técnico Ariel Holan dejó de lado el 4-3-3 que lo ha caracterizado desde que llegó a Chile. Repitió la fórmula del 4-4-2 que le resultó ante Cobresal. Pero para esta ocasión tenía que hacer un cambio obligado: no está más Marcelino Núñez. Sin el flamante refuerzo del Norwich, fue César Pinares quien ocupó el sitio de armador, en su primera titularidad desde su retorno a la UC. El ex Altay no estuvo a la altura. La otra novedad fue el ingreso del juvenil Bryan González.

Mientras tanto, Fernando Zampedri, el goleador del torneo nacional, tenía un objetivo en particular: poner fin a su sequía. El Toro llevaba tres partidos sin anotar. Bueno, ahora son cuatro.

Cualquier análisis del partido debe mencionar el factor de la lluvia, que alteró el plan inicial de los equipos. Pese a eso, Everton se acopló mejor a la variante meteorológica, moviendo el balón con más fluidez que el campeón chileno. En un primer tiempo que no entregó un duelo muy atractivo, los oro y cielo tuvieron más acercamientos. La más clara fue en los 9′, con un remate de cara al arco de Dituro e Isla se interpone en la trayectoria de la pelota para evitar el 1-0.

El Everton de Paqui Meneghini es un equipo indescifrable. Un día puede hacer un juego notable (como ante Curicó, en la fecha pasada) y en otro no ver una. Esa falta de constancia le puede afectar en su pretensión de aspirar a otras cosas.

El partido se quiebra en el minuto 37, debido a la expulsión de Álvaro Madrid. El volante ruletero recibe la roja directa por un duro pisotón en contra de Bryan González. La acción es indudable. Meneghini rearmó el equipo y, en una decisión a lo menos llamativa, “sacrifica” a Bryan Carvallo, que estaba haciendo una buena labor. La cara del ex Necaxa al ser reemplazado lo decía todo.

La Católica terminó el primer tiempo con cero remates a portería. Su opción más cercana fue un tiro de Aued que salió desviado, en los 44′. Nada más. Sin embargo, para el complemento iba a tener mayor control del balón ante un rival con un hombre menos y que, tras la salida de Carvallo, dejó a sus dos puntas (Campos López y Sosa Sánchez) luchando contra el resto.

Tal como se suponía, la UC manejó mayoritariamente la pelota, sin embargo aquello no implicó una superioridad en el desarrollo del juego. En la húmeda cancha de Sausalito no se notó que Everton estaba con uno menos. Para ser riguroso, los viñamarinos hicieron un esfuerzo mayor, acercándose peligrosamente al área de Dituro. Capturaban los espacios que dejaba y no cubría la visita.

El más destacado de los cruzados era su arquero. Tanto en los 64′ como en los 67′, el ex Celta de Vigo estuvo notable para controlar los disparos de Rodrigo Echeverría. En el minuto 69, marca Matías Campos López pero se anula por un empujón sobre Isla. Era un aviso de lo que venía.

Llegaron los goles

A 15′ del final, el equipo de Paqui tuvo su recompensa. A través de un veloz contragolpe, Campos López la clava en el arco de Dituro. Tras resbalones de Parot y Saavedra, el delantero corrió en libertad con dirección a la portería estudiantil y anotó. La Católica no jugaba bien y Holan se demoró en los cambios. Esto, sumado a bajos rendimientos individuales. Pero el ingresó del Chapa Fuenzalida le dio otro aire a la recta final del partido. Terminó siendo factor.

En los 84′, el capitán lanza un tiro libre y Gary Kagelmacher conecta de cabeza, ante la insulsa salida de De Paul. El zaguero uruguayo le dio el empate a la UC, para no irse de Viña con las manos vacías.

El modelo Holan todavía no cuaja en el monarca nacional. Ya han pasado varias fechas y aún no se percibe con claridad un ascenso en el juego, salvo contadas excepciones. Y tan preocupante como lo anterior es que Católica tiene poco gol. Zampedri no puede solo.

Ficha del partido

Everton 1: F. De Paul; R. Echeverría, J. Barroso, D. Oyarzún; C. Medina, A. Sánchez, A. Madrid, J. Salas; B. Carvallo (40′, F. Campos); M. Campos López (78′, R. Díaz) y S. Sosa Sánchez. DT: F. Meneghini.

U. Católica 1: M. Dituro; M. Isla, B. Ampuero, G. Kagelmacher, A. Parot (81′, J. P. Fuenzalida); B. González (73′, D. Ossa), I. Saavedra, L. Aued; C. Pinares (73′, A. Astudillo); F. Zampedri y G. Tapia. DT: A. Holan.

Goles: 1-0, 75′, Campos López, remata solo frente a Dituro; 1-1, 84′, Kagelmacher, cabezazo tras tiro libre de Fuenzalida.

Árbitro: C. Garay. Amonestó a Tapia (UC). En los 37′, expulsa a Madrid con roja directa (falta).

Estadio Sausalito. Asistieron 4.516 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.