La ANFP se indigna nuevamente por el uso de los logos del fútbol en campañas políticas: “Condenamos la manipulación que la diputada Karol Cariola intenta”

La ANFP se indigna nuevamente por la vinculación del fútbol en las campañas políticas relacionadas con el plebiscito constitucional de septiembre. Tal como hace un par de semanas, cuando el organismo que rige al fútbol nacional estalló por la aparición de una versión modificada de la camiseta de la Selección en la campaña del Apruebo, ahora lo hace por el uso que la diputada Karol Cariola, una de las caras visibles de la misma opción, hace de los nombres de los clubes, con la finalidad de incidir en la intención de voto de sus respectivos hinchas.

La asociación actúa en representación de los equipos que fueron aludidos. Cobreloa, Colo Colo, Curicó Unido, Ñublense, Palestino, Santiago Wanderers, Unión Española. Universidad Católica y Universidad de Chile fueron mencionados en la acción comunicacional, que se difundió a través de la cuenta de la parlamentaria en Instagram.

“En relación a la publicación en redes sociales de la diputada Karol Cariola, la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP), en representación de los clubes del fútbol chileno aludidos, manifestamos nuestro total desacuerdo con la utilización de la imagen y emblema de los clubes, relacionándolos con manifestaciones políticas”, expresa el organismo que preside Pablo Milad, en relación a las imágenes.

Alusión directa

La alusión a Kariola es directa. “Condenamos la manipulación que la diputada Cariola intenta generar en los hinchas del fútbol con fines no deportivos”, manifiesta, con dureza, el ente rector del fútbol chileno.

Además, aclara que la FIFA prohíbe expresamente la intervención del fútbol en materias de índole político. “La ANFP manifiesta que el fútbol no es un espacio para realizar campañas políticas y recuerda que la FIFA, en el artículo 4 de sus estatutos, se declara ‘neutral en materia de política y religión’”, sostiene.

Adidas y la selección chilena rechazaron el uso político que se le dio a la camiseta de la Roja por la diputada Karol Cariola y el diputado Vlado Mirosevic. (Foto: Agenciauno)

En el mismo sentido se pronunció Cruzados. “Somos una institución representativa de todos los que aman La Franja”, escribió la UC, en relación a una de las denominaciones que recibe el equipo. “Respetamos todas las postura y la diversidad. Por eso, no aceptamos que nuestra imagen se utilice sin autorización para representar cualquier postura respecto del Plebiscito Constitucional”, enfatiza.

A la Comisión de Ética

El conflicto puede escalar. Los diputados UDI Marco Antonio Sulantay y Cristóbal Martínez, ambos integrantes de la Comisión de Deportes de la Cámara Baja, anunciaron que denunciarán a Cariola ante la Comisión de Ética de la corporación. “No vamos a tolerar que ella ni su sector pretendan adueñarse del fútbol para fines políticos”, enfatizan. “Ya les habían advertido que no podían ocupar ciertos logos durante la campaña, como la camiseta de la selección chilena, pero vemos que no tienen ningún pudor por seguir cometiendo este tipo de actitudes”, refuerzan.

El emplazamiento incluye a la ministra del Deporte, Alexandra Benado, en el sentido de impedir el uso del deporte con fines políticos. “Aquí debe existir un acuerdo transversal, partiendo por el Gobierno, en torno a impedir que cualquier sector de nuestro país se trate de apoderar de alguna institución deportiva. Los clubes les pertenecen a los hinchas, y ningún partido político tiene el derecho de apropiárselos, y para eso es fundamental la señal que dé la ministra del Deporte”, esgrimen los congresistas.

El lío de la camiseta

El 21 de julio ya se había producido un impasse en el mismo sentido. En esa oportunidad, tanto la ANFP como Adidas condenaron abiertamente el uso de la casaquilla de la Roja con la misma finalidad. En esa oportunidad, el abogado Felipe Heusser y los diputados Karol Cariola y Vlado Mirosevic, quienes estarán a cargo de la coordinación del comando de esa opción en el plebiscito constitucional, fueron acompañados por los voceros de Aprueba x Chile, Ezio Costa y Romina Fuentealba, Además, se anunció como nuevos integrantes del comando a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, las actrices Blanca Lewin y Daniela Ramírez, y el actor Néstor Cantillana. Lewin y Ramírez visten la tricota de la Selección, alterada en su parte central con una letra “A” y el mensaje “Apruebo”.

La respuesta no dejó esperar. “Relacionado a la presentación de dos camisetas de la Selección Chilena modificadas con consignas políticas en el contexto del lanzamiento de Casa Apruebo, hecho ocurrido hoy jueves 21 de julio y visibilizados por los políticos Vlado Mirosevic y Karol Cariola, adidas Chile es tajante en señalar que no tiene ninguna vinculación con esta manifestación”, expuso la empresa que fabrica la indumentaria del equipo nacional.

Añade que la acción era totalmente desconocida. “No fue consultada ni menos autorizada por la compañía”, enfatiza. “(La empresa) quiere establecer su rol fundamental en la promoción de valores para la sociedad siempre desde el lado del deporte. adidas Chile es enfático en manifestar que, ni en esta oportunidad ni en el futuro, se mostrará a favor o en contra de ninguna alternativa política”, plantea.

La ANFP actuó en el mismo sentido. “La camiseta de la Selección representa a todo Chile y no representa a ningún sector político, ideología, raza, religión y/o pensamiento”, estableció.

Y rechazó la utilización del símbolo. “Condenamos y repudiamos su uso para un fin político y no deportivo. La Roja une a todas y todos y no debe ser motivo de división”, concluyó.