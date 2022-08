Chilenos en Europa: Aránguiz cae, Maripán festeja y Méndez debuta en Rusia

Este fin de semana arrancaron tres de las cinco grandes ligas de Europa y con ello, los chilenos volvieron a la actividad oficial. Fue el caso de Charles Aránguiz con el Bayer Leverkusen. Eso sí, el estreno en la Bundesliga no fue el mejor. Visitando el Signal Iduna Park, los farmacéuticos cayeron por 1-0 con el Borussia Dortmund, uno de los llamados a frenar la hegemonía del Bayern Múnich, que goleó al Eintracht Frankfurt en la inauguración de la temporada.

El único tanto del partido fue temprano. En los nueve minutos, Marco Reus convirtió para el local. El chileno Aránguiz inició en la banca, sin embargo tuvo que ingresar en los 13′ para reemplazar a Robert Andrich, que hizo dupla con el argentino Exequiel Palacios en el mediocampo. En los 77′ que estuvo en el campo, el Príncipe registró 53 toques de balón, acertó el 84% de sus pases, ganó seis de ocho duelos y recibió tres infracciones.

El Leverkusen terminó el duelo con 10 jugadores, debido a la expulsión del arquero finlandés Lukas Hradecky en el tiempo añadido. La oportunidad para Aránguiz y compañía de redimirse será el próximo sábado 13, por la segunda jornada de la liga, recibiendo al Augsburgo.

Quien sí pudo festejar fue Guillermo Maripán. En el estreno del Monaco por la Ligue 1, derrotaron de visita al Estrasburgo por 2-1. El defensa nacional fue titular y disputó los 90 minutos, haciendo pareja en la zaga central con Axel Disasi. Los goles de los monegascos fueron de Krépin Diatta, en los 43′, y Sofiane Diop, en los 53′. Luego, en los 65′, llegó el descuento de Habib Diallo. El Estrasburgo supo encontrar el empate en los descuentos, con un cabezazo del propio Diallo. Sin embargo, a instancias del VAR, el tanto fue anulado, aliviando al Monaco.

Inicio de torneo con el pie derecho para los dirigidos por Philippe Clement, que tendrán que cambiar el chip para un desafío continental. Este martes juegan contra el PSV Eindhoven, en Países Bajos, por la revancha del cruce por la tercera ronda clasificatoria de la Champions League. La ida, jugada en el principado, acabó 1-1. Si el equipo de Maripán avanza, tendrá una instancia más antes de acceder a la fase de grupos.

Debut de Méndez

En Rusia, tuvo su estreno Víctor Felipe Méndez con la camiseta del CSKA de Moscú. Fue en la goleada por 4-1 sobre el Fakel Voronezh, por la cuarta jornada de la Premier rusa. El mediocampista tuvo una participación menor en el juego. Ingresó en los 89′, reemplazando a Konstantin Kuchaev.

El ex Unión Española no pudo hacer su estreno el fin de semana pasado. Según comunicó el CSKA, fue debido a que el equipo hispano no había concedido el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), para habilitar a Méndez. Solucionado ese inconveniente, el promisorio futbolista pudo quedar disponible para el entrenador Vladimir Fedotov.

Con la victoria de este sábado, el elenco moscovita lidera la tabla de posiciones con 10 puntos de 12 posibles (lleva tres victorias y un empate), junto al Spartak de Moscú, otro de los grandes del territorio euroasiático.