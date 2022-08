Arturo Vidal destaca en el triunfo del Flamengo sobre Sao Paulo por el Brasileirao

Flamengo no la tenía fácil en la vigésimo primera fecha del Brasileirao, porque visitaba al siempre complicado Sao Paulo. Pero la escuadra de Río de Janeiro llevaba entre sus once bendecidos a Arturo Vidal y el chileno mostró sus cualidades desde el minuto uno.

El rey se adaptó rápido a su puesto en la cancha, como interior derecho, y desde allí siempre distribuyó el juego con un toque rápido y certero. Claro que las cosas se le facilitaron al Fla, cuando Lazaro abre la cuenta para la visita, gracias a sutil cabezazo en el minuto siete.

Desde entonces, los locales buscaron la igualdad con tiros de media distancia, pero no lograron cambiar su suerte. De hecho, los rubonegros comenzaron a trabar los ataques de su rival y el partido perdió su vértigo en gran parte de la primera parte.

No obstante, Galoppo exigió a Santos en los 37′ y Everton respondió -dos minutos depués- con una diagonal desde el sector izquierdo que se fue desviado por poco. cuando ya toda la hinchada foránea celebraba lo que creyeron era el segundo gol de su escuadra.

La segunda etapa comenzó con una gran llegada de los anfitriones y tibio dominio de la escuadra del nacido en la comuna de San Joaquín. Y en ese control, Arturo se veía cómodo y firme a la hora de marcar. De hecho, una jugada suya terminó con una fea falta de Galoppo sobre nuestro compatriota, la cual lo hizo merecedor de tarjeta amarilla (59′).

Lo sacan para cuidarlo

Infracción que dejó a Vidal con muestras de dolor por algunos momentos y determinaron su salida a los 65′. Pese a que no quería abandonar el campo de juego, el formado en Colo Colo fue sustituido por Thiago Maia, cuando el director técnico del los “más queridos” realizó tres cambios en su dibujo original (los otros fueron Gabigol por Marinho y Joao Gomes reemplazó a Diego).

Se acababa así el juego para el ex Inter de Milán, pero no los halagos de la fanaticada de los fundados un 15 de noviembre. Los cuales se tomaron las redes sociales y se rindieron ante los tres recuperaciones, dos intercepciones, sus pases de primera, su capacidad para no perder ninguna pelota que llegó a sus pies y los tres, de cuatro, duelos ganados.

Luego el Fla tuvo ocasiones para liquidarlo, pero Sao Paulo también pudo empatarlo. Sobre todo a los 82′, cuando Marcos Guilherme arranca hacia el arco rival, pero su remate sale muy blando pues en la jugada sufre una lesión muscular. Más, uno que no falla nunca, Gabigol, puso el 2-0 en los descuentos y selló la victoria.

Con este triunfo, la institución carioca queda tercera en la Tabla de Posiciones, a seis del líder Palmeiras (tiene un partido menos) y a tres del Corinthians. Equipo que será su rival el próximo martes 9 de agosto por los cuartos final de la Copa Libertadores y donde Vidal y compañía llegan con la ventaja del dos cero obtenido en la ida.