La conformidad de Ariel Holan con el 1-1 de la UC: “Celebramos el empate por como se dio”

Everton y Universidad Católica llegaban al Sausalito con la obligación de ganar. Los dueños de casa buscaban mantenerse en zona de copas internacionales y la visita intentaba acortar distancias para meterse en dicha instancia.

Ambas escuadras también intentarían ratificar los tres puntos conseguidos en la fecha pasada e intentar tener un poco de regularidad, para lo que queda de campeonato. Pero hasta el minuto 75, ninguno se sacaba ventaja. Y parecía que la igualdad sin goles se iba a instalar en Viña del Mar, pese a que la UC jugaba con uno más.

Pero un rebote en el área ruletera generó el letal ataque de Matías Campos López y el anfitrión se estaba quedando con el botín. Sin embargo, los cruzados tiene el corazón que le mete José Pedro Fuenzalida y con un centro perfecto, le pone la pelota en la cabeza a Gary Kagelmacher y el uruguayo puso el marcador definitivo.

Tras ello, el director técnico de los estudiantiles, Ariel Holan, también se conformaba con el 1-1, porque si bien la lluvia los complicó, reconoció que “la cancha es igual para los dos”. Luego, el estratega detalló que “ellos se adaptaron mejor a las condiciones del campo de juego y a nosotros nos costó hacer pie y comenzamos a jugar directo y esa no es la manera”. Acto seguido, el argentino insistió y explicó: “Nosotros dábamos pases dos metros más adelante o uno más atrás y nos costó mucho adaptarnos. Ellos, cuando quedaron con 10, se replegaron bien y cuando teníamos para ganar, celebramos el empate por como se dio”.

Reclamos contra el árbitro

“Lo teníamos manejado, pero la expulsión nos marcó y jugar 10 contra 11 se hace más difícil. Pero creo que hicimos un buen partido y en lo personal, estoy contento por el gol”, dijo Matías Campos López a la transmisión oficial, tras el duelo.

Luego, el artillero agregó que “con 10, igual le entramos y lo dimos todo. Queríamos un triunfo, pero un punto, con la expulsión, igual es una alegría”. Sentimiento que se agrandó, cuando el delantero remarcó que “Católica es un buen equipo. La expulsión temprana nos complicó, pero -insisto- hicimos un buen partido”.

Claro que la calma que mostró el jugador, no la tuvo su adiestrador Francisco Meneghini. El argentino estaba muy enojado con el arbitraje de Cristian Garay y repasó a la ANFP.

“La expulsión no la vi, pero sí vi el gol que nos anula a Matias Campos y pienso que nos arbitró el mismo árbitro que nos dirigió en la primera rueda y ante el mismo rival. Francisco Gilabert vuelve a arbitrar después de un escándalo (la promoción de Huachipato-Copiapó) y nos pita a nosotros y eso nos está cansando. Necesitamos más respeto. El mismo árbitro de la primera rueda, ante el mismo rival, y esa vez nos perjudicó y lo vuelven a elegir y no se qué nos cobra”, declaró un indignado Paqui, que no descartó un reclamo formal.