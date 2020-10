Ministro italiano acusa a Cristiano Ronaldo de romper el protocolo Covid

Cristiano Ronaldo está ahora en la mira de las autoridades italianas. El ministro de Deportes del país de la bota, Vincenzo Spadafora, lo apunta por romper el protocolo relativo al Covid-19. El astro de la Juventus cumple con el aislamiento relativo a la detección de coronavirus. Está asintomático y en buenas condiciones de salud, pero cuestionado por haber vuelto a Italia para cumplir el confinamiento.

“¿Ronaldo violó el protocolo anti-Covid yendo y volviendo de Portugal? Sí. Creo que sí. No hubo autorizaciones específicas de la autoridad sanitaria”, declaró la autoridad en RAI Radio Uno.

Las declaraciones de Spadafora generaron inmediata controversia. La Juventus salió en defensa del jugador. “Ronaldo no ha violado ninguna burbuja. Les dijimos a los jugadores que podían continuar su aislamiento fiduciario en casa. Responder al llamado de tu propia nación es algo que te hace feliz y es la belleza del fútbol”, explicó el presidente del club, Andrea Agnelli.

"Yo no tengo el protocolo del Gobierno. Debe llamar al Ministerio de Sanidad e Interior, que aplican las leyes del Estado, y que le expliquen qué ha violado. Honestamente yo no lo se”, agregó la máxima autoridad bianconera. "Yo aplico el protocolo federativo. Si luego uno es pillado por un radar a 150 kilómetros por hora no sé explicar por qué el radar funcionada o por qué está ahí. Soy dirigente deportivo. Si me pregunta por qué ha violado una ley del Estado, se lo debe preguntar al prefecto, al ministro o a quien quiera”, insistió.

El martes, la federación portuguesa comunicó que el astro había sido liberado de la convocatoria para el duelo ante Suecia, por la Nations League, debido al diagnóstico.