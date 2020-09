Montillo le da de comer a la U

Universidad de Chile hizo en Iquique lo que no pudo hacer en el Nacional. Aquí no hubo fantasmas ni trabas mentales. El rival no era Colo Colo y los azules pudieron plasmar en la cancha las diferencias de una campaña mucho más regular que la de su rival. Un triunfo sólido por 0-2, que se cimentó en la primera parte y que le permite a los estudiantiles seguir peleando en los puestos de avanzada.

Todo lo bueno que vivió la U ayer, sin embargo, nació de los pies de Walter Montillo. Su cerebro dentro de la cancha, el argentino de 36 años no marcó, pero sí fue el asistidor de las dos conquistas de su escuadra: dos centros para Joaquín Larrivey (8′) y Nico Guerra (36′), el segundo con una notable sensibilidad técnica.

A Hernán Caputto ya se le conoce su inclinación por tener un equipo ordenado, cuidadoso e, idealmente, contundente, en desmedro de la brillantez que siempre es más aplaudida. A eso juega su Universidad Chile y, en ese sentido, la nota distinta la puso siempre la Ardilla. Su compañero en esos menesteres, Pablo Aránguiz, tuvo otra jornada un tanto apagada.

Pese a todos los cuidados propios de los universitarios, Iquique igual tuvo varias opciones de gol. Su falta de certeza en el área ayudó bastante a los planes del chuncho. Y Fernando de Paul, el arquero que también fue una de las figuras más importantes del conjunto capitalino, que en el segundo tiempo apostó más al contragolpe que a dominar el juego.

Las piezas se movieron, salió Montillo a 10 minutos del final y, curiosamente, Aránguiz tomó un poco más de protagonismo en la cancha. Nada tan importante, en todo caso. Los “aguantala” y los “tranquilo, tranquilo”, se escucharon bastante desde la banca azul, que realizó cambios para cuidar a sus jugadores más veteranos. La U hizo el esfuerzo justo para sacar el resultado que le permite ganar después de tres empates consecutivos y seguir en el cuarto lugar de la tabla, con 19 puntos. Las luces y la creatividad nunca han sido su prioridad. Salvo cuando la pelota la toma el viejo Montillo.

FICHA

Iquique 0: S. Pérez; M. Blázquez, L. Aveldaño, R. Caroca, H. Salinas (73′, F. Saavedra); D. Fernández (54′, M. Zenteno), D. Orellana, G. Lorenzetti, R. Blanco (73′, F. Ramos); A. Ramos, C. Huanca (73′, M. Donoso) DT: J. Vera.

U. de Chile 2: F. De Paul; M. Rodríguez, O. González, D. Carrasco, J. Beausejour (52′, L. Casanova); G. Espinoza (65′, J. Martínez), C. Moya, P. Aránguiz; W. Montillo (80′, F. Cornejo); J. Larrivey (80′, A. Henríquez), N. Guerra. DT: H. Caputto.

Goles: 0-1, 8′, Larrivey cabecea un centro de Montillo desde la derecha; 0-2, 36′, Guerra cabecea un centro de Montillo desde la izquierda.

Árbitro: Felipe González. Amonestó a Donoso, Saavedra (IQ); Mota (U).

Estadio Tierra de Campeones: sin público.

En cursiva, jugador juvenil