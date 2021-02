Mosa: “Culparme a mí por todos los errores es francamente injusto”

El día después tras asegurar la permanencia en Primera División ha sido bastante duro para Colo Colo. Por la mañana, se desarrolló una reunión de directorio en la que se confirmó la no renovación de casi todos los jugadores que terminaban contrato. Así, los históricos Esteban Paredes, Matías Fernández, Julio Barroso y Jorge Valdivia dejaron la institución, sumándose a Pablo Mouche, Juan Manuel Insaurralde, Carlos Carmona, Miguel Pinto y Darío Melo.

“Es una decisión muy dolorosa lo de Paredes, no fue fácil la decisión, pero entendiendo que necesitamos competitividad. Esto tiene que ver con la renovación del plantel para tener la competencia al más alto nivel. Yo quiero mucho a Esteban y está en una edad avanzada para lo que necesitamos en este momento”, declaró el presidente de ByN.

Asimismo, el comerciante sirio -como prefiere que le llamen, en vez de empresario- afirmó que se va a mantener en el cargo, más allá de la moción que existe para analizar su continuidad en marzo. “Creo que si hay alguien que me quiera pedir la renuncia, debe acercarse a mí y decirme a mí, pero lo encuentro sin sentido, ya que en los momentos difíciles siempre estuve ahí y di la cara. Nadie me ha pedido la presidencia, ni formal ni informalmente. Sigo siendo presidente y me mantendré así hasta que la junta de accionistas diga lo contrario. Me he mantenido al frente de la institución en los momentos más difíciles. Tampoco estoy pensando en renunciar”, argumentó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que dé un paso al costado si todo el directorio poner su cargo a disposición, el timonel se defendió. “Yo entiendo que ustedes, los medios de comunicación, la hinchada y todo el mundo personifiquen todos los errores en el presidente. y no tengo problemas en asumir esa responsabilidad. Me puse a tomar nota de las 10 decisiones más importantes que se tomaron en 2020 y la mayoría fueron unánimes. Entonces, creo que las responsabilidades son compartidas. Entiendo que se me quiera colocar como la persona que echó a perder esto o que llevó esta situación a lugares que no queríamos, pero para ser justos, hay que revisar las decisiones que se han tomado este año, y las más importantes han sido unánimente. Culparme a mí por todos los errores de esta institución lo encuentro francamente injusto”, señaló.