Mundial de Básquetbol: Estados Unidos cierra la primera ronda con puntaje perfecto y un paseo ante Jordania

Estados Unidos sigue a paso firme en su afán de recuperar la corona planetaria del básquetbol. Tras el Mundial de 2019, donde cayeron en cuartos de final ante Francia, los norteamericanos no quieren dejar espacio para dudas en Filipinas. Ya ganaron sus tres partidos de grupo y esperan rival en la ronda de los ocho mejores.

Aquel rendimiento perfecto se concretó esta jornada con una gran victoria sobre Jordania, en donde demostraron desde el arranque su notoria superioridad. Los dirigidos por Steve Kerr, también entrenador de Golden State Warriors, superaron por 110-62 a un país que aún no conoce de victorias en el torneo.

El líder anotador de Estados Unidos fue Anthony Edwards, quien clavó 22 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias en 18 minutos de juego. Pero el alero de los Timberwolves no estuvo solo en la ofensiva, ya que encontró gran compañía en Jalen Brunson (10 puntos, cuatro asistencias y 3 rebotes) y en Bobby Portis (13 puntos y seis rebotes).

Edwars fue también quien lideró las declaraciones de su equipo tras la victoria. “Nuestra profundidad será súper importante de aquí en adelante. Algunas noches, no estaré tan fino. Jugadores como Tyrese (Haliburton), Austin (Reaves), Jalen Brunson, todos... quiero decir que los 12 podemos meter el balón en el aro. Nos alimentamos los unos de los otros, y eso es importante, el poder contar con esa profundidad”, explicó el ex estudiante de la Universidad de Georgia.

Por su parte, Steve Kerr también conversó con los medios, explicando principalmente las rotaciones que realizó en este último duelo. “Solo queríamos evaluar algunas de las alineaciones. La parte complicada del baloncesto FIBA es que solo tienes unas pocas semanas para configurar tu equipo en comparación con una temporada de la NBA en la que tienes seis, siete u ocho meses. Simplemente sentimos que era importante ver a Josh (Hart) con el grupo titular y a Brandon (Ingram) con el siguiente grupo, y ver si las combinaciones encajaban”, explicó el cuatro veces campeón de la NBA como entrenador de los Warriors.

El ex jugador de los Chicago Bulls también habló con honestidad sobre el nivel del cotejo. “Me gustó lo que vi. El partido no fue competitivo, pero hubo un buen flujo en ambos grupos. Ya veremos. No hemos tomado ninguna decisión para el futuro, pero solo queríamos probar algunas cosas”, sostuvo.

Estados Unidos ahora pasará a la siguiente fase del torneo, donde deberá enfrentarse en otro grupo a Montenegro y Lituania.