“Necesitan tener un ídolo”: el agudo análisis de Arturo Vidal al arribo de Charles Aránguiz a la U

El inminente retorno de Charles Aránguiz a Universidad de Chile es una de las noticias más importantes del futbol chileno, tanto que hasta en Colo Colo opinan de esta posibilidad. Este viernes, Arturo Vidal, uno de los compañeros del Príncipe en el mediocampo de la Generación Dorada, habló sobre la opción de que el mediocampista formado en Cobreloa retorne a Chile.

En sus ya habituales transmisiones en Twitch, el King dijo que le alegraría que Aránguiz vuelva a los azules. El motivo de su satisfacción, eso sí, roza el sarcasmo. “¿Me da miedo? (risas), Charly no me da miedo, me alegraría que llegue a la U. Ojalá que llegue, por el bien de él y del fútbol chileno. Por el bien de la U, por la gente, que necesitan tener un ídolo ahí”.

Además, destacó que, a pesar de su edad, el ex Bayer Leverkusen aún puede ser un aporte: “Charles es un jugador que todavía puede dar mucho, tiene mucha calidad”.

Vidal y un duelo contra Aránguiz en el Superclásico

Vidal también anticipó el Superclásico que medirá al Cacique ante los estudiantiles, el 10 de agosto en el Estadio Nacional. Eso sí, la presencia del Rey todavía no está conformada, puesto que sufre un desgarro en el triceps sural izquierdo. No obstante, se ilusiona con poder tener un enfrentamiento con Aránguiz: “Vamos a hacer todo lo posible (para llegar al partido), tenemos fe que sí. Ojalá Charly llegue, sería lindo ese partido, aunque va a ser lindo igual, porque con estadio lleno sería maravilloso”.

Foto: Andrés Pina/Photosport

Cabe destacar que el 23 albo se lesionó en el compromiso del domingo 21 de julio ante Unión Española, por la fecha 16 del Campeonato Nacional. En el Cacique no entregaron plazos para un eventual retorno. “Dada esta condición, se realizará manejo médico de la lesión y se iniciará su proceso de rehabilitación a la brevedad”, decía el comunicado que publicó el club.

En Colo Colo trabajan para que pueda estar en el mencionado encuentro ante la U y en los importantes partidos contra Junior de Colombia, por los octavos de final de la Copa Libertadores, los cuales están programados para el 13 de agosto en Santiago y el 20 de ese mismo mes en Barranquilla.