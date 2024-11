Neymar arremete contra Rodri luego de sus declaraciones sobre Vinícius Junior

Neymar sale en defensa de Vinícius Junior. El Balón de Oro sigue generando ronchas en Brasil. Durante las últimas horas, Rodri abordó su polémica con el delantero. “Recuerdo que salió en una portada levantando el premio, cosa que a mí me extrañó porque a nosotros nos habían dado una consigna muy clara, que este año no se iba a decir el nombre del ganador hasta que se abriera el sobre”, relató al canal de televisión Antena 3.

“Toda esa información, esa certeza, de que tal y cual, me hizo pensar que se había filtrado. Así que fui a la gala, sinceramente, porque no todos los días voy en una gala del Balón de Oro, pero no con la idea de ganarlo. Llega el día de la gala, me empiezan a llegar mensajes, información, tal y cual”, agregó.

Luego repasó las actitudes del ariete. “Creo que es un tipo inteligente y con el tiempo te darás cuenta que cuanto más prestes atención en el campo, mejor será. Los atletas no son solo lo que representan en el campo, sino también afuera de el”, lanzó.

Este último comentario fue el que generó la rabia de Neymar. El ex Barcelona reaccionó en sus redes sociales. “Se convirtió en un hablador ahora”, disparó el ex PSG en su cuenta de Instagram. La frase iba acompañada de algunos emoticones. Entre ellos, caras riendo. La respuesta hace evidente referencia a que hasta su logro, Rodri solía mantener un perfil bajo y era un futbolista que no solía dar declaraciones.

La respuesta de Neymar a las declaraciones de Rodri. (Foto: Captura)

Las confesiones de Rodri

En la citada entrevista, Rodri también entregó otras definiciones. Por ejemplo, realzó a otros jugadores de la historia de España. “Ha tenido la mejor generación o ha protagonizado uno de los mejores momentos de la historia del fútbol, no sólo con la selección, sino también con LaLiga, y que sólo tuviésemos un Balón de Oro, la verdad que era una cosa curiosa. Esa generación que tuvimos no fuera capaz de ganarlo, hizo que quisiese rendirle ese culto porque sinceramente hay muchos de ellos que creo que son mejores jugadores que yo y que no lo tienen en su casa, pero es que han convivido en la época de dos marcianos como Messi y Cristiano Ronaldo”, dijo.

A la hora de elegir al mejor futbolista de todos los tiempos tampoco vacila. “No tengo duda, Messi. Yo siempre lo digo, Cristiano ha conseguido equipararse a Messi en muchas cosas, quizá sin un talento innato como el que sí tiene Leo, pero los que realmente jugamos contra ellos, nos damos cuenta enseguida de la diferencia. Cristiano, por ejemplo, lo que no querías que hiciera es que pisara el área, porque cuando pisaba el área era letal, pero Messi era letal en todos los lados del campo, le llegaba el balón y sabías que algo malo iba pasar, no sabías el qué, pero sí que algo malo iba a pasar. Entonces yo recuerdo cuando empecé a jugar contra él, que yo tenía 17 o 18 años, de ir a quitarle el balón y él torearme como a una vaquilla”, declaró.