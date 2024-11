¿Cuánto dinero recibió la U por ganar la Copa Chile? El artículo de las bases que castigó a las arcas de Azul Azul

La U gritó campeón en la Copa Chile. Luego de siete años, el elenco universitario volvió a levantar un título. Uno que sirve para lo emotivo. Para dejar atrás varios años de pelear el descenso. Lo hizo al imponerse por la cuenta mínima sobre Ñublense, en polémico partido en el Estadio Nacional. “Fue un año hermoso. Desde que comenzamos el 2 de enero, dijimos que íbamos a tener un año que se transformara en uno de los mejores de nuestras vidas. Y desde entonces, hemos estados todos unidos y compartido de muy buena forma. Nos tocó perder el Torneo Nacional, pero sabíamos que nos teníamos que ir con algo. No nos podíamos quedar con las manos vacías y hoy por lo menos se hizo justicia”, señaló Marcelo Díaz, el capitán azul, quien esta vez no habló de robo.

Sin embargo, ¿cuánto dinero recibió la U -de parte de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh)- como premio por ganar el título? La respuesta es cero. Así de sencillo. Las arcas de Azul Azul no se movieron ni un ápice. Y con la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores ya asegurada por el segundo lugar obtenido en el campeonato de Primera División, el Chile 4 pasó a manos del elenco chillanejo, que jugará la fase previa del máximo certamen continental. La retribución más grande para la U, además de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, es disputar la Supercopa ante Colo Colo en 2025.

La cláusula que dejó sin premio a la U

Según las bases de la Copa Chile, si el campeón no puede participar en la Copa Libertadores (un equipo de la Primera B, por ejemplo), la FFCh le otorgará una bonificación correspondiente a la mitad de la recaudación de la final.

Sin embargo, eso no corre para la U, ya que sí participará en la máxima cita de la Conmebol. “Sólo en el caso de que el campeón de Copa Chile esté imposibilitado de participar de la CONMEBOL Libertadores 2025, por no cumplir el criterio de admisión de CONMEBOL señalado precedentemente, el campeón recibirá un premio económico correspondiente a la utilidad del partido de la Final Nacional, entregando un 50% de las mismas para el equipo ganador, esto es, una vez descontado los ingresos del partido, todos los gastos en que incurran, tanto los clubes participantes para su logística, así como la organización del mismo para la realización del mismo, tales como arriendo de estadio, seguridad, traslados, pago de servicios contratados, etc. Serán considerados como ingresos del partido aquellos provenientes del borderó y de la venta de publicidad. La Federación hará la rendición de ingresos y gastos en un plazo no superior a los 15 días contados desde el término del partido, y pagará al club ganador lo que corresponda al mismo dentro del plazo de 45 días contados desde la realización del partido”, detalla el Artículo 81 de las bases de la competencia.

Abajo en el continente

A nivel sudamericano, la Copa Chile es el único certamen local que no premia directa y económicamente a su monarca. Si se compara con lo que entregan los torneos coperos de otras latitudes, la diferencia resulta abismal. La más lejana es, por distancia, la Copa de Brasil, ya que incluso entrega más dinero que el propio Brasileirao. La recompensa asciende a suculentos US$ 23,3 millones para el ganador, que es la suma de lo que alcanza avanzando las distintas fases hasta la final.

Cuando explicó la determinación de subir tanto las cifras, Ednaldo Rodriguez, presidente de la CBF, aseguró que es para beneficiar a los equipos. “Los clubes siempre serán los protagonistas en mi gestión. Por eso decidimos aumentar globalmente la bolsa de premios de todos los participantes. Tendremos una bolsa récord en todas las etapas y eso es algo que es suficiente para recompensar toda la inversión que tienen los clubes”, explicó. Además, el ganador del certamen clasifica a la Copa Libertadores y a la Supercopa local.

Copa de Brasil - Fase Premio Primera 270 mil dólares Segunda 327 mil dólares Tercera 400 mil dólares Cuarta 636 mil dólares Octavos de final 828 mil dólares Cuartos de final 1.7 millones de dólares Semifinal 5.7 millones de dólares Campeón 13.4 millones de dólares

En otros países también se reparten pozos importantes. Aunque ninguno como el de Brasil. Por ejemplo, la Copa Argentina le da 140 mil dólares al campeón. Se trata de un monto inferior y en la nación transandina es uno de los flancos de críticas contra la AFA y la gestión de Claudio Tapia. De hecho, hace algunas semanas, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, comparó los montos con los de la Copa de Brasil y lanzó un irónico comentario. “Y acá entre el Torneo de los Campeones del Mundo y la Copa Argentina no te alcanza para cubrir los micros de los hinchas... pero el club es de los socios”, escribió en su cuenta de Instagram. El campeón de la Copa va a la Libertadores como Argentina 3.

En Uruguay se da otro caso llamativo. Los montos son similares a los de Argentina. Copa AUF Uruguay 2024 no clasifica a ningún certamen internacional. Aunque desde la organización del balompié charrúa admiten que para el próximo año tienen la intención de que otorgue un cupo a la Copa Sudamericana. Entre sus premios incluye uno de 50 mil dólares al equipo de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) que llegue más lejos. El campeón se lleva 120 mil dólares como recompensa.

Un lugar donde las cifras se alzan es Ecuador. El subcampeón recibe 200 mil dólares; mientras que el campeón 340 dólares. El que gane la final también clasifica a la Copa Libertadores. Por otro lado, en Paraguay hay 127 mil dólares para el campeón de Copa. Es casi el doble de lo que entregaban hasta 2023, en una medida que se anunció en el país guaraní a inicios de 2024. “Se elevó el premio para el campeón. A parte se conserva también el derecho de poder clasificar a la Copa Libertadores. Contento por cómo viene creciendo de manera sostenida esta Copa, que es integradora, es la Copa de Todos”, indicaba Robert Harrison, presidente de la APF.

Por su parte, la Copa Colombia entrega 210 mil dólares y la Copa Venezuela, 250 mil dólares. Todos los países dan premios, a diferencia de la Copa Chile. Incluso la Copa Perú, que da la ínfima recompensa de 26 mil dólares al campeón y, si es que están en categorías inferiores, también se les da un ascenso de división.

En Bolivia la situación es distinta. Incluso, más dramática que en Chile. Esto porque, producto de la desorganización deportiva que han tenido en la última década, suspendieron las copas. Hasta 2022 se jugó la Copa Bolivia, pero hoy ya no está vigente.