¿Messi o Cristiano? ¿Cómo vivió la polémica con Vinícius? Las confesiones de Rodri a un mes de ganar el Balón de Oro

Rodri muestra su versión más analítica. Entrega sus definiciones. Hace casi un mes, el volante español se quedó con el Balón de Oro. Lo hizo tras una gran temporada en el Manchester City. Ahora se confesó tras su mayor logró individual. “En el momento de recibir el Balón de Oro, hasta que no abre el sobre, yo evidentemente no sé absolutamente nada, pero hay que tener en cuenta que a mí se me han dado a la vez los dos hechos más importantes de mi carrera deportiva. Una negativa y otra positiva, la lesión, dos meses antes, y este Balón de Oro. Entonces, yo tenía, no exagero, 500 o 600 mensajes sin contestar de la lesión, de gente deseándome que tuviera una pronta recuperación. Y ya parecía que estaba llegando a su fin, que estaba contestando a todos los mensajes, pero gano el Balón de Oro y colapsado es poco”, reveló, en entrevista con el canal de televisión Antena 3.

Sincero, como suele serlo, el volante asegura que en su país hubo futbolistas mejores que él, pero que no lograron el galardón por el contexto que los acompañaba. “España ha tenido la mejor generación o ha protagonizado uno de los mejores momentos de la historia del fútbol, no sólo con la selección, sino también con LaLiga, y que sólo tuviésemos un Balón de Oro, la verdad que era una cosa curiosa. Esa generación que tuvimos no fuera capaz de ganarlo, hizo que quisiese rendirle ese culto porque sinceramente hay muchos de ellos que creo que son mejores jugadores que yo y que no lo tienen en su casa, pero es que han convivido en la época de dos marcianos como Messi y Cristiano Ronaldo”, señaló.

Rodri también fue premiado como el mejor jugador de la Eurocopa. (Foto: Reuters)

Sobre esto último, en esa eterna dicotomía entre el argentino y el portugués, Rodri no duda en su preferencia y, de hecho, le otorga el título de ser el mejor de la historia. “No tengo duda, Messi. Yo siempre lo digo, Cristiano ha conseguido equipararse a Messi en muchas cosas, quizá sin un talento innato como el que sí tiene Leo, pero los que realmente jugamos contra ellos, nos damos cuenta enseguida de la diferencia. Cristiano, por ejemplo, lo que no querías que hiciera es que pisara el área, porque cuando pisaba el área era letal, pero Messi era letal en todos los lados del campo, le llegaba el balón y sabías que algo malo iba pasar, no sabías el qué, pero sí que algo malo iba a pasar. Entonces yo recuerdo cuando empecé a jugar contra él, que yo tenía 17 o 18 años, de ir a quitarle el balón y él torearme como a una vaquilla”, relató.

La polémica con Vinícius

Una de los grandes líos de los últimos tiempos fue que no le diera el Balón de Oro a Vinícius Junior. Sin ir más lejos, la comitiva del Real Madrid no fue a París al enterarse de que el brasileño no sería premiado. Intentando alejarse de la polémica, Rodri relata como vivió esos días. “Recuerdo que salió en una portada levantando el premio, cosa que a mí me extrañó porque a nosotros nos habían dado una consigna muy clara, que este año no se iba a decir el nombre del ganador hasta que se abriera el sobre”, reveló.

Durante esas semanas, el hombre del Manchester City pensó que ya había perdido la posibilidad de llevarse el galardón. De hecho, asegura que fue a la ceremonia sin muchas expectativas. “Toda esa información, esa certeza, de que tal y cual, me hizo pensar que se había filtrado. Así que fui a la gala, sinceramente, porque no todos los días voy en una gala del Balón de Oro, pero no con la idea de ganarlo. Llega el día de la gala, me empiezan a llegar mensajes, información, tal y cual”, contó.