La historia de Rodri, el español que desató la furia de Vinícius Júnior tras quitarle el Balón de Oro

Rodrigo Hernández Cascante. Rodri. El hombre que le arrebató el Balón de Oro a Vinícius Juniors, también es una de las piezas inamovibles del Manchester City y figura estelar de la selección española que conquistó la Eurocopa de este año.

Y aunque al nacido el 22 de junio de 1996 no le gusta la fama, su nombre está en todos los diarios del mundo. No sólo por quedarse con el respetado galardón francés, sino también por ser el responsable de uno de los berrinches más grandes que haya realizado el Real Madrid en los últimos años.

Más, la polémica no es lo suyo. Ni los tatuajes, ni los peinados raros. Por lo mismo, apenas recibió el trofeo lanzó la frase más conciliadora que se haya escuchado en una gala futbolera. “Hoy no es una victoria mía, es del fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado y lo han merecido, como Iniesta, Xavi, Iker, Busi, como tantos, es para el fútbol español y para la figura del mediocentro”, soltó.

Rodri lleva la liga hispana en la sangre, pese a ser una de las grandes figuras de la Premier League. Fue ahí dónde se inició en el Atlético Madrid. Pero los encargados de su formación no tuvieron el olfato necesario para darle una chance y el año 2013, se fue a la juvenil del Villarreal.

Allí debutó profesionalmente un 17 de diciembre de 2015, en un partido contra el Huesca, válido por la Copa del Rey. Pero ahí también vivió sus peores años en este deporte. Al no tener chances en el primer equipo, quiso dejar su sueño de ser futbolista profesional de lado y volver a su casa en la capital española. Pero una conversación con su padre Antonio y el constante apoyo de su madre Elena lo hicieron seguir adelante.

Rodri levantando la Champions. Foto: Murad Sezer/Reuters.

Regreso a España y fichaje en el City

Quedarse en el Submarino Amarillo fue una gran determinación. Pronto se adueñó del mediocampo y su campaña le permitió que el Atlético lo fuera a buscar de regreso -en mayo de 2018- por la suma de 20 millones de euros.

Fue aquí donde ganó la Supercopa de Europa, contra los merengues, y su desempeño alcanzó tal nivel de notoriedad que Pep Guardiola lo llamó al año siguiente para que se fuera al Manchester City, cuadro que se quedó con su pase por la alta suma de 80 millones de euros.

Cinco temporadas con los ciudadanos le valieron el apodo de “invencible”, pues estuvo 62 partidos sin perder en la Premier y ha logrado los cuatro últimos títulos de la categoría de honor inglesa. Es más, los únicos duelos en los que el City cayó en la campaña anterior, Rodri no estaba.

Pero sin duda, su máximo logro con la camiseta celeste es la Champions League que obtienen el 10 de junio de 2023 y dónde anotó el gol de la victoria ante el Inter Milan en el minuto 68. “Nunca pensé en darle el gol más importante de su historia a este club... Pero con trabajo duro, cualquier chaval normal como yo, puede lograr sus objetivos”, declaró en aquella oportunidad.

Metas que también cumplió con su oncena nacional. En la cual debutó en marzo de 2018, contra Alemania, y muy pronto se transformó en el líder indiscutido de ese país. Tanto así que su entrenador, Luis De la Fuente, ha dicho que “Rodri es insustituible”. Y cómo no, si fue el mediocampista el factor clave para ganar la Eurocopa 2024.

Rodriy su novia Laura en la gala del Balón de Oro. Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters.

El amor de su vida

El 22 de septiembre pasado, el City enfrentaba a Arsenal por la Premier y lo que parecía una jugada intrascendente, terminó con la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla derecha y estará cerca de ocho meses inactivos.

Fue por eso que llegó con muletas a la premiación del Balón de Oro y es lo que hoy lo mantiene más tiempo junto a su novia, Laura. Ambos se conocieron en la Universitat Jaume I de Castellón, cuando él estudiaba Administración y Dirección de Empresas (en sus primeros años en el Villarreal) y ella cursaba medicina (ambos terminaron sus carreras).

Desde entonces no se han separado y han dado muestras de su amor en cada premiación que ha tenido el deportista. Incluso, él -apenas termina una práctica o un partido- la llama de inmediato. “Todos estaban muy molestos e intentaban quitarme el teléfono. Querían matarme, pero no me importaba. Cuando salgo del campo, mi objetivo es asegurarme siempre de que mis pies estén en el suelo. Creo que a veces la gente malinterpreta esa parte de mí. Obviamente, como futbolistas, hay tanto marketing y medios de comunicación que te conviertes en una especie de personaje. Para mí, es el ‘nerd’”, confesó hace poco.

Y es ese perfil de “nerd” lo que lo aleja de las redes sociales y los escándalos. “La fama no me llena. No me gusta ser extravagante”, explicó y aseguró que no le gusta mostrar su vida privada. La misma que lo lleva a jugar golf cuando no está en una cancha de fútbol, tocar la guitarra, escuchar rock y jugar padel para liberar las tensiones de la alta competencia.