Real Madrid desata su furia por Vinícius Junior: “El Balón de Oro deja de existir para nosotros”

El Real Madrid protagoniza una pataleta. El club merengue tenía todo preparado para acompañar a Vinícius Júnior a su consagración definitiva. El club español daba por hecho que el brasileño obtendría el Balón de Oro, el primero de su carrera. No había dudas respecto de sus méritos ni del respaldo en la votación que organiza France Football, con la participación de expertos de todo el planeta.

Estaba previsto que el charter merengue saliera del aeropuerto Adolfo Suárez, de Barajas, con unas 50 personas a bordo. Sin embargo, la expedición fue abortada. La señal resulta evidente: la sospecha fundada, muy parecida a la certeza, de que el brasileño no sea el reconocido con la estatuilla. Esa, al menos, es la teoría que cobra fuerza en la prensa europea. Tampoco sería la primera oportunidad en que una figura se resta de una ceremonia en la que no será el principal protagonista.

La ausencia de las figuras merengues le restaría notoriamente el brillo a la ceremonia. “El Real Madrid tenía once nominaciones a los premios que France Football y UEFA dan esta noche en París. Al Balón de Oro, además del que era el claro favorito, Vinicius, estaban Jude Bellingham, Fede Valverde, Toni Kroos (retirado), Vinicius, Carvajal, Mbappé y Rüdiger. Ancelotti estaba entre los premios a mejor entrenador, que va a recaer en manos de Luis De la Fuente. Al trofeo Kopa que premia al mejor joven, Arda Güler. Y al trofeo Yashin, Lunin. Ninguno de estos jugadores y sus respectivos familiares estarán en París, dejando la gala deslucida”, consigna Marca.

Desdes España, incluso, advierten de la furia del cuadro merengue. “El Balón de Oro ahora mismo deja de existir”, señalaron desde el club al medio Marca. Pero ahora mismo el comentario es unánime: “El Balón de Oro no existe”. La consigna del Real Madrid es clara ahora mismo: “Hay que centrarse en la competición”. De hecho, el Madrid ha cancelado la programación especial que tenía con motivo del Balón de Oro en RMTV y que iba a tener una duración de cinco horas. Ni rastro del Balón de Oro desde ya en Valdebebas y en el Santiago Bernabéu.

Mbappé, una de las figuras del Real Madrid que está convocado a la gala del Balón de Oro (Foto: Reuters)

El mismo medio esboza una teoría para explicar la determinación. “Este año entró la UEFA en la organización del galardón y dentro del club blanco hay quien opina que ha perjudicado al futbolista brasileño. Esta temporada se valoraba el rendimiento individual, el rendimiento colectivo y el Fair Play”, puntualiza, sin mencionar a la fuente que sustenta la información, aunque, evidentemente, precisando que la interpretación proviene desde el club.

La noticia también golpea desde lo comercial. Nike tenía previsto vestir de oro toda su tienda de la Gran Vía en Madrid en honor a Vini. Habrá que ver si sigue con el mismo protocolo con Rodrigo, también de la marca americana.

Molestia absoluta

En la Casa Blanca arden. La versión española de As transmite la postura interna. “Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro y UEFA no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”, le planteó una fuente del club al citado medio.

La publicación alude a un desaire promovido por el propio Vinícius para ausentarse de la ceremonia, que fue seguido por todos sus compañeros y oficiales que iban a participar en la misión.

El ganador del trofeo será Rodri, el volante del Manchester City, favorecido por el cálculo basado en tres aspectos: el rendimiento individual, el rendimiento colectivo y el Fair Play.

A diferencia de los madridistas, el mediocampista ingresó a un hotel en París, preocupándose especialmente de pasar inadvertido, aunque las muletas que usa producto de la recuperación de una lesión de rodilla poco le ayudaron para ese propósito.