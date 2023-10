La polémica reflexión de Rodri por el Balón de Oro: “Es un premio individual con mucho marketing; se lo va a llevar Messi”

Rodri aborda la próxima edición del Balón de Oro. Una de las estrellas del Manchester City de Guardiola cree que el galardón individual no es algo para el tipo de fútbol que él practica. “Sé que es un premio individual con mucho marketing. Entre los monstruos con los que estoy, por supuesto, me falta marketing, como Xavi e Iniesta. Me preocupan las cosas que puedo controlar, que son los premios colectivos”, dijo en diálogo con Cope.

“Los premios individuales dependen de terceros y creo que los futbolistas preferimos generalmente los trofeos colectivos antes que los individuales. Evidentemente le faltó en su día a Xavi, Iniesta y a Busquets”, detalló el ex Atlético de Madrid.

El volante, pese a ser compañero de Erling Haaland, uno de los candidatos en este 2023, tiene otro nombre en el primer lugar de su lista de favoritos. “Creo que se lo va a llevar un tal Leo Messi”, señala. El Mundial de Qatar ha sido uno de los principales argumentos de quienes posicionan al argentino como el máximo candidato.

“Erling también es una figura muy grande y tiene méritos suficientes”, agrega el mediocampista español. El noruego y el ibérico conquistaron la FA Cup, Premier League, la Champions League y la Supercopa de Europa durante los últimos meses.

Rodri, en un entrenamiento de la selección española. Foto: REUTERS

¿El octavo de Messi?

Hace algunos se filtró que la revista France Football ya conocería al ganador de su premio más prestigioso. Desde Europa aseguran que el galardón será para Lionel Messi, quien alcanzaría su octavo galardón de esta naturaleza y le sacaría tres de ventaja a su perseguidor más cercano, Cristiano Ronaldo. El transandino ha ganado las ediciones de 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 y 2021. La última vez que ganó tuvo una cuota de polémica, debido a las posteriores declaraciones Robert Lewandowski, quien consideraba que su actuación en ese curso fue mejor que la del argentino.

La revelación de la última semana se le adjudica a un miembro del círculo cercano al capitán de la selección argentina, quien filtró a través de las redes sociales que el astro será congratulado como el mejor jugador de la actualidad junto a Aitana Bonmatí, del Barcelona, en la rama femenina. Ambos serían, de esta forma, los principales protagonistas de la ceremonia que se realizará en el Teatro de Chatelet, en París, según informó el medio español Sport.

Lo cierto es que no existirá una confirmación oficial respecto de la determinación hasta el día de la entrega, como suele ocurrir. Pero los argumentos que posicionan al rosarino cerca de su octavo Balón de Oro consideran los títulos que alcanzó entre la última parte de 2022 y lo que ha corrido del actual: una Ligue 1 con el PSG, la Leagues Cup con el Inter Miami y, fundamentalmente, la Copa del Mundo que consiguió en Qatar.

En el torneo planetario disputado en diciembre pasado, el transandino fue elegido como el mejor jugador, además de ser el segundo máximo anotador, con siete goles, uno menos que Kylian Mbappé. Además, fue el mejor asistidor, con tres. En la final ante Francia, el ídolo del Barcelona se inscribió con dos anotaciones.