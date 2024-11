Concepción explica la denuncia a Melipilla: “Queríamos que actuara el fiscalizador, no que los clubes fuéramos policías”

Diego Livingstone, el presidente de Deportes Concepción, dice que no les quedó otra salida. Los lilas esperaban que la orgánica del fútbol chileno les impidiera el trámite de acusar a Melipilla por los incumplimientos previsionales que se le detectaron esta semana, que pueden terminar entregándoles a los sureños el retorno a Primera B por la vía administrativa. Sin embargo, no fue posible. En ese entendido, este jueves acusaron formalmente al equipo metropolitano. Ahora, será los mismos órganos jurisdiccionales del balompié nacional los que revisen la materia y adopten una decisión.

El timonel sureño está convencido de que los Potros incurrieron en infracciones que, cuando menos, significan resta de puntos y, cuando más, podrían derivar hasta en la desafiliación. Era esa la convicción que necesitaban para llegar, efectivamente, a interponer la denuncia. “Queríamos que el ente fiscalizador fuera el responsable de denunciar, no que los clubes fuéramos policías entre nosotros. Si la Unidad de Control Financiero hubiese denunciado por el incumplimiento de Melipilla, no se tendría que haber jugado la final, porque le hubiesen restado puntos por incumplimiento, tal como ocurrió con Puerto Montt y Rengo”, establece.

Certeza

¿Cómo llegan a la convicción de que deben denunciar y de que la acción puede resultar exitosa?

Si vemos el historial de la ANFP y cómo han resuelto los problemas de pagos de cotizaciones, vemos que no hay forma de que no se sancione. Y si la ANFP hubiera actuado como tenía que hacerlo ni siquiera habríamos tenido que denunciar. Como eso no pasó, tuvimos que hacerlo.

Hay quienes sostienen que una eventual sanción no afectaría el ascenso de Melipilla y que se le podrían restar puntos en el próximo torneo.

Algo escuchamos por ahí, pero el incumplimiento normativo fue en 2024 y, por lo tanto, la sanción tiene que aplicarse en este torneo. Ocurrió con Rengo, con Puerto Montt. Por lo demás, como dije, si hubieran actuado de buena forma, no hubiéramos tenido siquiera la necesidad de denunciar. Habrían funcionado los semáforos que sí actuaron en los casos que mencioné.

¿Hasta donde pretenden llegar? ¿Al TAS, incluso?

Vamos a agotar todas las instancias que corresponda. De lo contrario se estaría avalando un delito. Nosotros no lo vamos a avalar.

Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción.

¿Cuál es el delito? Porque no pagar las cotizaciones es una falta.

Es lo que tiene que resolver la Unidad de Control Financiero. Si les falsificaron la información o si no las pagaron. En la ANFP está calificado como falta no pagar las cotizaciones previsionales. Eso, cuando menos, son tres puntos menos para el infractor. Melipilla es reincidente. Entonces, su caso puede derivar hasta en la desafiliación. La ANFP es el ente regulador. Sobre sus leyes y normas, funciona un campeonato. Hay que cumplirlas. Si alguien no las cumple, está siendo antideportivo también.

Esta semana se entrevistaron con Sebastián Alvear, el presidente de la UCF, ¿qué les dijo?

Alvear nos dice que hagamos la denuncia y que tenían que analizar los antecedentes que acompañáramos. Fue lo mismo que nos dijo Pablo Silva, el gerente general de la ANFP, y Juan Eduardo Vega, el secretario ejecutivo.

Decisiones

Esta semana han anunciado renovaciones de contrato, ¿van a armar el equipo pensando en Segunda División o proyectando un ascenso a Primera B?

El plantel está hecho, hasta el momento, con las renovaciones. Ahora vamos a tener cautela. Un plantel de Primera B es distinto a la Segunda.

¿Manuel Suárez continuará en ambos escenarios?

Lo del técnico está en conversaciones.

Ustedes firmaron la declaración conjunta de los clubes de Segunda División, en que se alega por una serie de carencias. ¿Seguirán respaldando la demanda, considerando que pueden llegar a la Primera B?

Aunque se resuelva esto, hay que velar por el buen funcionamiento del fútbol chileno. De acuerdo a cómo funciona la Segunda División hoy, no está funcionando bien el fútbol chileno. Por eso seguiremos apoyando ese movimiento.